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Vienna Capitals verlängern mit WM-Teilnehmer

Der Verteidiger wechselte vor den Pre-Playoffs nach Wien und unterschreibt nun einen Zweijahresvertrag.

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Ramon Schnetzer bleibt bei den Vienna Capitals. Der Verteidiger unterschreibt beim zweifachen Meister einen Zweijahresvertrag.

Schnetzer wechselte vor den Pre-Playoffs von den Pioneers Vorarlberg nach Wien. Die Capitals mussten sich in der Postseason im best-of-three gegen Fehervar geschlagen geben. Schnetzer stand in allen drei Spielen auf dem Eis.

"Ich habe schon oft in der STEFFL Arena gespielt, aber vor den Pre-Playoffs noch nie als Spieler der Capitals. Vor so vielen Fans einzulaufen, ist ein unglaubliches Gefühl. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen, darum kann ich es kaum erwarten, bis es wieder losgeht!", sagte der gebürtige Vorarlberger.

WM-Teilnahme mit Österreich

Der 29-Jährige nahm im vergangenen Jahr mit dem ÖEHV-Team an der Weltmeisterschaft teil und absolvierte alle acht Spiele. Schnetzer hält in seiner Karriere bei insgesamt 69 Länderspieleinsätzen.

In der Vergangenheit spielte der Vorarlberger bereits beim KAC, den Black Wings Linz oder in der Schweiz beim HC Thurgau.

"Mit Ramon bekommen wir einen Verteidiger im besten Alter, der über jede Menge Erfahrung auf höchstem Niveau in Österreich verfügt. Auch bei der vergangenen Weltmeisterschaft hat er gezeigt, dass er dort absolut mithalten kann", sagt Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals.

Übersicht: Die ersten Drehungen des ICE-Transfer-Karussells

Nick Bailen
Ramon Schnetzer

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