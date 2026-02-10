NEWS

Schade! Keine Medaille für Matej Svancer

Der 21-Jährige muss sich im Freeski-Slopestyle-Bewerb der Männer mit Rang sieben begnügen.

Schade! Keine Medaille für Matej Svancer Foto: © GETTY
Matej Svancer geht im Slopestyle leer aus!

In den ersten beiden von drei Läufen stürzt der Österreicher nach teilweise starken Passagen.

Somit kommt alles auf den letzten Versuch an: Doch auch in diesem unterlaufen dem 21-Jährigen ein paar Fehler, weshalb ihm am Ende fast zwölf Punkte auf eine Medaille fehlen.

Mit 73.71 Punkten landet Svancer auf Rang sieben. Gold gewinnt der Norweger Birk Ruud (86.28), Silber geht an Alex Hall (USA, 85.78). Luca Harrington (85.15) holt Bronze.

Im Big Air hat Svancer die nächste Chance auf eine Medaille.

