Erster prominenter Kombi-Abgang: Japaner wechselt zum Skispringen

Nach dem Aus der Nordischen Kombination bei den Olympischen Spielen gibt es den ersten prominenten Wechsel zum Skispringen.

Der Olympia-Dritte von 2022 im Team, Ryota Yamamoto, wird künftig nicht mehr auf der Loipe zu sehen sein. "Ich habe mich dazu entschieden, zum Skispringen zu wechseln", wird er zitiert.

Der 29-Jährige ergänzt: "Die Nordische Kombination ist eine Disziplin, die mich als Person enorm hat wachsen lassen. Einen Sport zu verlassen, in dem ich dank der Unterstützung zahlreicher Menschen unzählige Erfahrungen sammeln konnte, war extrem traurig und keine leichte Entscheidung für mich."

Vergangenen Winter bester Japaner

Vergangenen Winter beendete Yamamoto den Weltcup auf dem 20. Rang, damit war er der bestplatzierte Japaner. Nun habe er sich dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Erfolge beim Großereignis bleiben weiterhin sein Ziel: "Die Olympischen Spiele bleiben mein größtes Ziel. Die Leidenschaft, diesen Traum erneut zu verfolgen und die Grenzen meiner Fähigkeiten zu testen, hat meine Entscheidung weiter bestärkt", sagt er.

Der künftige Skispringer will bereits beim Saisonauftakt am 22. November in Lillehammer am Start sein.