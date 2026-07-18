Vikings gewinnen auch Schlüsselspiel um den Playoff-Heimvorteil

Die Vienna Vikings bleiben in der AFLE makellos. Auch das zweite Duell mit Rhein Fire wird gewonnen, auswärts gibt es einen 28:16-Erfolg für den Tabellenführer.

Vor 6.055 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ist eine starke zweite Hälfte der Schlüssel.

Nach einem 0:0 im ersten Abschnitt nimmt das Spiel im zweiten Quarter Fahrt auf. Rhein Fire geht zunächst durch einen Pick Six von Diego Paz in Führung, doch die Vikings finden die passende Antwort. Mit einer variablen Offense und einer guten Balance zwischen Lauf- und Passspiel übernahmen die Wiener die Kontrolle und drehen das Spiel.

Nach einem spektakulären Touchdown von Yannick Mayr und einem kraftvollen QB-Sneak von Ben Holmes führen die Vikings zur Halbzeit mit 12:9.

Vikings dominieren das dritte Viertel

Nach dem Seitenwechsel setzen die Vikings ihren starken Auftritt fort. Die Offense legt durch einen Seikovits-Touchdown und ein Field Goal von Dennis Tasic zehn weitere Punkte nach, während die Defense der Wiener Rhein Fire im dritten Viertel vom Scoreboard fernhält.

Besonders das Laufspiel der Wiener funktioniert gut und verschafft der Offense immer wieder gute Ausgangspositionen, während die Wiener Defense die Gastgeber mehrfach zu schwierigen Situationen und schlussendlich in die Knie zwingt.

Komfortabler Vorsprung vor der zweiten Saisonhälfte

Im Schlussviertel sorgt Karri Pajarinen mit einem weiteren Touchdown für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste aus Wien.

Als Rhein Fire in der Schlussphase noch einmal Hoffnung schöpft, beendet ein Forced Fumble von Wiens US-Defensive-Back Amani Dennis die letzten Comeback-Bemühungen von Rhein Fire.

Die Vikings haben nun mit acht Siegen aus acht Spielen schon zwei Erfolge Vorsprung auf Rhein Fire und die Wroclaw Panthers (je 5-2). Am kommenden Sonntag folgt ein weiteres Auswärtsspiel gegen die noch sieglosen Firenze Red Lions, das nächste Heimspiel folgt am 8. August gegen Wroclaw.