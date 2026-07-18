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Zidane-Präsentation nur noch eine Frage der Zeit

Laut der französischen "L’Equipe" soll "Zizou" in wenigen Wochen als Frankreichs neuer Nationaltrainer vorgestellt werden.

Zidane-Präsentation nur noch eine Frage der Zeit Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1
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Immer mehr deutet darauf hin, dass der ehemalige Weltklasse-Spieler Zinedine Zidane der neue Trainer der französischen Nationalmannschaft wird.

Nachdem Didier Deschamps seinen Vertrag bei "Les Bleus" nicht mehr verlängern wird, muss ein neuer Chefcoach her. Schon seit Monaten wird über Zidane als Nachfolger spekuliert.

Neuer Job für Zinedine Zidane wohl fix >>>

Laut "L’Equipe" soll sogar schon an seiner Präsentation gearbeitet werden. Laut der Sportzeitung werde "Zizou" am 1. September offiziell als neuer Chefcoach vorgestellt.

Debüt gegen Türkei

Seinen Einstand würde der ehemalige Real-Madrid-Coach in Istanbul gegen die Türkei feiern.

Am 25. September spielt der Halbfinalist der Fußball-WM 2026 in der ersten Runde der Nations League im Atatürk-Stadion.

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