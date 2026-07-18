Zwei Siege und zwei Niederlagen für ÖTV-Asse in Kitzbühel-Quali

Die erste Runde in der Qualifikation von Kitzbühel war ein kurzer Arbeitstag von Jurij Rodionov.

Gegen den Russen Andrey Chepelev gewinnt die österreichische Nummer zwei in nur 45 Minuten 6:2, 6:2. Er nutzt alle seine vier Breakchancen im ersten Versuch, während sich Chepelev keine einzige erspielen kann. In der entscheidenden Partie um den Hauptbewerb spielt er gegen den Ukrainer Vitaly Sachko.

Auch der 26-jährige Tiroler Sandro Kopp gewinnt seine Auftaktpartie. Er schlägt den Franzosen Pierre-Hugues Herbert ebenfalls in zwei Sätzen 6:4, 6:4. Kopp, der aktuell in der ATP-Weltrangliste mit Platz 291 seine persönliche Bestmarke erspielt hat, trifft nächste Runde auf den Schweizer Kilian Feldbausch.

Niederlagen für ÖTV-Wildcards

Nico Hipfl, Sohn des ehemaligen österreichischen Top 100 Spielers Markus Hipfl, kann keinen Auftaktsieg feiern. Der 20-Jährige verliert gegen den Italiener Lorenzo Giustino 2:6, 4:6.

Auch Niklas Waldner verliert in der ersten Qualifikationsrunde. gegen die ehemalige Nummer 27 der Welt, Laslo Djere verliert Waldner 2:6, 4:6.