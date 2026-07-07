ÖSV-Star Lamparter zu Olympia-Aus: "Uns wird ein Traum genommen"

Die Nordische Kombination ist nach mehr als 100 Jahren aus dem Olympia-Programm gestrichen worden.

Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag in Lausanne mitteilte, wird die traditionsreiche Sportart bei den Winterspielen 2030 in den französischen Alpen nicht mehr vertreten sein.

Weiterhin im Programm bleiben aber die Alpin-Snowboarder mit dem Parallel-Riesentorlauf. Ein Olympia-Debüt werden Freeride (Ski bzw. Snowboard) sowie Synchro9 (Eiskunstlauf) feiern.

19 rot-weiß-rote Medaillen

"Die heutige Entscheidung des IOC ist eine Hiobsbotschaft für den österreichischen Wintersport und ein schwerer Schlag für die Nordische Kombination", sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher über die Sportart aus Skispringen und Langlaufen, die auch 1924 bei den ersten Olympischen Winterspielen vertreten war.

Kaum eine andere Disziplin stehe so sehr für Tradition und eine österreichische Erfolgsgeschichte wie diese. "Wir sind zutiefst enttäuscht, dass die sichtbare Weiterentwicklung dieser Sportart nicht ausreichend berücksichtigt wurde."

Insgesamt brachten es die rot-weiß-roten Kombinierer auf 19 Medaillen: 3 in Gold, 4 in Silber und 12 in Bronze.

Lamparter: "Ein Schlag ins Gesicht"

Auch Johannes Lamparter, der bei den Winterspielen in Italien im Februar zweimal Silber sowie einmal Bronze gewonnen hatte, war betrübt.

"Das war ein Schlag ins Gesicht. Die Entscheidung haben wir alle nicht so erwartet", sagte der Gesamtweltcupsieger. "Wie in jeder Sportart ist Olympia das Große. Die Begründung verstehe ich nicht. Das tut gerade ein bissl weh."

Der 24-jährige Tiroler sprach von einem Traum, "der uns genommen wird". Man fühle sich innerlich leer, ergänzte er. "Jetzt ist die Frage, wie es mit der Sportart weitergeht. Das weiß niemand."

Für die Vorbereitung auf die kommende Weltcup-Saison inklusive WM in Falun bleibe bei Lamparter aber alles gleich.

IOC-Präsidentin versteht Enttäuschung

Die Nordische Kombination sei laut Studien beim Publikum die unbeliebteste Sportart der Winterspiele 2014, 2018, 2022 und 2026 gewesen, begründete das IOC seine Entscheidung.

"Bei den letzten Olympischen Winterspielen war sie in elf der 14 bewerteten Beliebtheitsindikatoren die Sportart mit den niedrigsten Werten", hieß es in einer Erklärung.

In Italien durften nur die männlichen Kombinierer starten. Darüber hinaus konzentriere sich die Sportart zu sehr auf nur wenige Länder, erklärte das IOC.

"Wir wissen und können vollkommen nachvollziehen, dass das eine Enttäuschung sein mag", sagte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry und fügte hinzu, sie habe den Verantwortlichen der Nordischen Kombination mitgeteilt, dass "die Möglichkeit für 2034 immer offen ist".

Erstmals Geschlechterparität bei Olympia

Das IOC teilte zudem mit, dass bei den Winterspielen 2030 erstmals Geschlechterparität herrschen wird.

Die Startplätze werden zu gleichen Teilen zwischen Männern und Frauen verteilt, etwa 3.046 Athleten werden in 126 Bewerben antreten. Auch Skibergsteigen bleibt - wie bereits im Juni festgelegt - olympisch.

Außerdem wurden mehrere neue Disziplinen ins Programm aufgenommen: Darunter ein Super-Team-Bewerb im Frauen-Skispringen, ein Mixed-Team-Bewerb im Skicross, ein Parallel-Mixed-Team-Bewerb bei den alpinen Snowboardern sowie ein Single-Mixed-Bewerb im Biathlon.