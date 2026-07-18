Unwetter bringt Spanien um letztes Training vor großem Showdown

Spanien muss auf das Abschlusstraining vor dem WM-Finale (Sonntag, 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) verzichten.

In New Jersey gab es eine Warnung vor Unwettern, daher konnte das Training am Rasen nicht zur geplanten Uhrzeit beginnen. Es wurde vorerst verschoben, ehe es später abgesagt werden musste.

"Das Training der spanischen Nationalmannschaft auf dem Trainingsgelände Melanie Lane in New Jersey wurde gemäß den US-Sicherheitsvorschriften bei Gewitter abgesagt. Die Spieler absolvieren derzeit eine Aktivierungseinheit in der Halle", wird der Verband in einer Aussendung zitiert.

Auch Argentinien zitterte um Training

Mehr Glück hatte Argentinien. Auch am Gelände der New York Red Bulls wurde um das Training gezittert.

Der zweite Finalist konnte dieses aber absolvieren, nachdem sich das Wetter besserte.