Spanien Spanien ESP Argentinien Argentinien ARG
Morgen 21:00 Uhr
1 2.25
X 3.00
2 3.50
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Unwetter bringt Spanien um letztes Training vor großem Showdown

Das Training konnte aufgrund einer Unwetterwarnung nicht am Rasen stattfinden, auch Argentinien zitterte.

Unwetter bringt Spanien um letztes Training vor großem Showdown Foto: © IMAGO / Justus Stegemann
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Spanien muss auf das Abschlusstraining vor dem WM-Finale (Sonntag, 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) verzichten.

In New Jersey gab es eine Warnung vor Unwettern, daher konnte das Training am Rasen nicht zur geplanten Uhrzeit beginnen. Es wurde vorerst verschoben, ehe es später abgesagt werden musste.

"Das Training der spanischen Nationalmannschaft auf dem Trainingsgelände Melanie Lane in New Jersey wurde gemäß den US-Sicherheitsvorschriften bei Gewitter abgesagt. Die Spieler absolvieren derzeit eine Aktivierungseinheit in der Halle", wird der Verband in einer Aussendung zitiert.

Auch Argentinien zitterte um Training

Mehr Glück hatte Argentinien. Auch am Gelände der New York Red Bulls wurde um das Training gezittert.

Der zweite Finalist konnte dieses aber absolvieren, nachdem sich das Wetter besserte.

Mehr zum Thema

Einreise verweigert: Spanischer Weltmeister bat Trump um Hilfe

Einreise verweigert: Spanischer Weltmeister bat Trump um Hilfe

Fußball WM
34
De la Fuente gegen Scaloni: Lehrer gegen Schüler

De la Fuente gegen Scaloni: Lehrer gegen Schüler

Fußball WM
Entwarnung: Yamal vor Messi-Duell fit

Entwarnung: Yamal vor Messi-Duell fit

Fußball WM
1
"Verrückt": Messi staunt über legendäres Foto mit Yamal

"Verrückt": Messi staunt über legendäres Foto mit Yamal

Fußball WM
8
Warum Argentiniens Präsident nicht beim WM-Finale dabei sein will

Warum Argentiniens Präsident nicht beim WM-Finale dabei sein will

Fußball WM
25
"Der beste Spieler" - Fabregas adelt Spanien-Star

"Der beste Spieler" - Fabregas adelt Spanien-Star

Fußball WM
5
Bei WM-Titel: Cucurella kündigt kuriosen Rücktritt an

Bei WM-Titel: Cucurella kündigt kuriosen Rücktritt an

Fußball WM
21

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Spanien (Team, Fußball) Argentinien (Teams, Fußball) Finale