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"Unbeliebteste Sportart": Keine Nordische Kombi mehr bei Olympia

Das IOC streicht die Nordische Kombination ab 2030 aus ihrem Olympia-Programm. So wird die Entscheidung begründet:

"Unbeliebteste Sportart": Keine Nordische Kombi mehr bei Olympia Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das Urteil ist gefallen: Die Nordische Kombination ist nach mehr als 100 Jahren nicht mehr Teil des Programms der Olympischen Winterspiele. Diese Entscheidung hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag getroffen.

Die traditionsreiche Sportart wurde für die Winterspiele 2030 in den französischen Alpen aus dem Wettkampfplan gestrichen. Dafür werden das Freeriden sowie das Synchro-9, eine Form des Eiskunstlaufs, in vier Jahren ihre olympische Premiere erleben.

Auch die Alpin-Snowboarder mussten im Vorfeld um ihre Zukunft bei Olympia bangen, bleiben mit dem Parallel-Riesentorlauf aber weiterhin ein Teil von Olympia.

Unbeliebt und zu wenig Vielfalt

Die Nordische Kombination war von Anbeginn ein fester Bestandteil der Winterspiele.

Die Entscheidung gegen die traditionsreiche Sportart fiel unter anderem deshalb, weil sie laut Studien beim Publikum die unbeliebteste Sportart der Winterspiele 2014, 2018, 2022 und 2026 gewesen sei.

Zudem würde zu wenig Vielfalt herrschen, die Sportart sich nur auf wenige Länder konzentrieren. Nur fünf unterschiedliche Nationen hatten bei den vergangenen vier Winterspielen Medaillen gewonnen.

Damit steht die Nordische Kombination vor einer ungewissen Zukunft - ohne Olympia droht ihr sogar das komplette Aus.

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