Chronische Erkrankung zwingt Speed-Spezialist zu Karriereende

Bevor der Winter losgeht, muss der Schweizer Christophe Torrent seine Karriere beenden.

Der 26-Jährige leidet unter einer chronisch entzündlichen rheumatischen Erkrankung. Das berichtet die "Krone".

"Mit einem Hauch Wehmut, aber auch mit der Vernunft, endlich auf Oma Agnes zu hören, die mir immer gesagt hat, ich solle ein 'normales Leben führen', habe ich entschieden, meine Skikarriere zu beenden", schreibt der Speed-Spezialist auf Instagram.

Vier Starts im Weltcup

Im vergangenen Winter musste Torrent die Saison bereits im Februar beenden. Nachdem er Rückenprobleme beklagte, wurde die Erkrankung Morbus Bechterew festgestellt. Diese kann man behandeln, jedoch nicht heilen.

Der 26-Jährige startete vier Mal in einer Weltcup-Abfahrt, erstmals 2024 in Kitzbühel. Über den 33. Platz in Crans Montana 2025 kam er jedoch nicht hinaus.