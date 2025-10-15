Langläuferin Flora Dolci wird die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo verpassen.

Wie die "L'Equipe" berichtet, stürzte die Französin am vergangenen Donnerstag an ihrem 26. Geburtstag beim Gleitschirmfliegen ab und erlitt einen Bruch des Lendenwirbels. Am Freitag wurde sie in Grenoble operiert.

"Sie macht das (Paragliding, Anm.) ab und zu, sie braucht das. Das war sicher ihr letzter Ausflug in diesem Jahr", wird Alexandre Pouye, Trainer der Langläuferinnen, zitiert.

Beste Französin im letzten Weltcup-Winter

Vom französischen Teamarzt Thibault Barbe gibt es glücklicherweise Entwarnung. Demnach werden keine neurologischen Folgeschäden auftreten. "Es geht ihr gut, sie kann laufen. Angesichts der Operation schätzen wir, dass es sechs Monate dauern wird, bis sie wieder zu 100 % ihr volles Potenzial erreichen kann", so Teamarzt Barbe.

Dolci verbesserte sich in den vergangenen Weltcup-Saisonen stetig und landete 2024/25 im Gesamtranking auf Platz 27. Damit war sie beste Französin. Bei der WM 2025 in Trondheim erreichte sie über 50 km Freistil den neunten Platz.