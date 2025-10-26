Knappe Pleite! Salzburg muss sich dem ICE-Spitzenreiter beugen

Der EC Red Bull Salzburg muss sich am 14. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit 3:5 dem HC Pustertal geschlagen geben.

Dabei schockt Greg Di Tomaso die "Eisbullen" mit der schnellen Führung für den HCP (5.). Michael Raffl trifft aber nach elf Minuten zum 1:1-Ausgleich für die Salzburger (11.). Nur zwei Minuten danach nutzt aber Alex Ierullo eine Überzahl für den ICE-Tabellenführer zum 2:1-Pausenstand für Pustertal aus (13./PP).

Raffl sorgt für den nächsten Ausgleich

Doch auch diesen Rückstand können die Salzburger ausgleichen. Michael Raffl schnürt nämlich im Mittelabschnitt seinen Doppelpack (37.). Nur 19 Sekunden nach dem Wiederbeginn im Schlussabschnitt trifft aber Cole Bardreau für die Brunecker in Unterzahl zum 3:2 (41./SH).

Erneut stecken aber die "Eisbullen" nicht auf. Lucas Thaler besorgt vor der Schlussphase den 3:3-Ausgleich (53.). Zu einer Overtime kommt es aber nicht. Bardreau ebnet dem HCP mit seinem Doppelpack drei Minuten vor der Schlusssirene nämlich mit dem 4:3 den Weg zum Auswärtserfolg.

Pustertal verteidigt die Tabellenführung

Kurz darauf markiert HCP-Crack Ierullo, ebenfalls mit einem Doppelpack, per Empty-Net-Goal den 5:3-Endstand zugunsten der "Wölfe".

Damit bleiben die Salzburg bei 24 Punkten, indes verteidigt der HCP (29) mit einem Sieg beim Serienchampion die Tabellenführung.