EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP
Endstand
3:5
1:2 , 1:0 , 1:3
  • Michael Raffl
  • Michael Raffl
  • Lucas Thaler
  • Greg Di Tomaso
  • Alexander Joseph Ierullo
  • Cole Bardreau
  • Cole Bardreau
  • Alexander Joseph Ierullo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Knappe Pleite! Salzburg muss sich dem ICE-Spitzenreiter beugen

Die Salzburger können dreimal einen Rückstand egalisieren. Pustertal sorgt allerdings mit zwei späten Treffern für den Auswärtserfolg und bleibt Tabellenführer.

Knappe Pleite! Salzburg muss sich dem ICE-Spitzenreiter beugen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der EC Red Bull Salzburg muss sich am 14. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit 3:5 dem HC Pustertal geschlagen geben.

Dabei schockt Greg Di Tomaso die "Eisbullen" mit der schnellen Führung für den HCP (5.). Michael Raffl trifft aber nach elf Minuten zum 1:1-Ausgleich für die Salzburger (11.). Nur zwei Minuten danach nutzt aber Alex Ierullo eine Überzahl für den ICE-Tabellenführer zum 2:1-Pausenstand für Pustertal aus (13./PP).

Raffl sorgt für den nächsten Ausgleich

Doch auch diesen Rückstand können die Salzburger ausgleichen. Michael Raffl schnürt nämlich im Mittelabschnitt seinen Doppelpack (37.). Nur 19 Sekunden nach dem Wiederbeginn im Schlussabschnitt trifft aber Cole Bardreau für die Brunecker in Unterzahl zum 3:2 (41./SH).

Erneut stecken aber die "Eisbullen" nicht auf. Lucas Thaler besorgt vor der Schlussphase den 3:3-Ausgleich (53.). Zu einer Overtime kommt es aber nicht. Bardreau ebnet dem HCP mit seinem Doppelpack drei Minuten vor der Schlusssirene nämlich mit dem 4:3 den Weg zum Auswärtserfolg.

Pustertal verteidigt die Tabellenführung

Kurz darauf markiert HCP-Crack Ierullo, ebenfalls mit einem Doppelpack, per Empty-Net-Goal den 5:3-Endstand zugunsten der "Wölfe".

Damit bleiben die Salzburg bei 24 Punkten, indes verteidigt der HCP (29) mit einem Sieg beim Serienchampion die Tabellenführung.

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Pioneers, Linz - Fehervar

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Pioneers, Linz - Fehervar

ICE Hockey League
1
Grazer Pflichtsieg über Pioneers nach Trainer-Entlassung

Grazer Pflichtsieg über Pioneers nach Trainer-Entlassung

ICE Hockey League
1
Linzer Schützenfest! Black Wings bezwingt Fehervar deutlich

Linzer Schützenfest! Black Wings bezwingt Fehervar deutlich

ICE Hockey League
Die One-Man-Show bei den Graz99ers

Die One-Man-Show bei den Graz99ers

ICE Hockey League
16
Capitals beenden Pioneers-Fluch nach 1:3-Rückstand

Capitals beenden Pioneers-Fluch nach 1:3-Rückstand

ICE Hockey League
5
Innsbruck zwingt den VSV überraschend in die Knie

Innsbruck zwingt den VSV überraschend in die Knie

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey KAC HC Pustertal EC Red Bull Salzburg Olimpija Ljubljana