Die Minnesota Wild kommen aus dem Negativstrudel in der NHL nicht heraus.

In der Nacht auf Montag verlieren Marco Rossi und Co. die dritte Partie in Folge, gegen die San Jose Sharks setzt es eine 5:6-Niederlage nach Overtime.

Die Sharks liegen durch Eklund (6./PP) und den ersten NHL-Treffer von Misa (14.) mit 2:0 voran, in der 18. Spielminute gleichen die Gastgeber aus. Erst bereitet Rossi das 1:2 von Johansson (PP) mustergültig vor, dann trifft der Vorarlberger nach einem Konter selbst.

Celebrini entscheidet das Spiel

Im Mittelabschnitt stellt San Jose den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her - Eklund und Reaves überwinden Wild-Keeper Wallstedt binnen 19 Sekunden (32.).

Hartman bringt Minnesota im letzten Drittel in Überzahl auf 3:4 heran (45./PP), Toffoli besorgt ebenfalls im Powerplay das 5:3 (48./PP). 36 Sekunden später erzielt Buium wiederum das 4:5 aus Wild-Sicht, Eriksson Ek rettet das Heimteam schließlich in die Overtime (58.).

Dort dominieren die Wild das Geschehen und finden mehrere Chancen vor, jedoch keinen Weg vorbei an Sharks-Goalie Askarov. Der Russe pariert einen Schuss von Faber, im direkten Gegenzug bezwingt Celebrini Wallstedt mit einem flachen Abschluss (64.).

Zweites Saisontor von Rossi

Rossi steht 22:14 Minuten am Eis, gibt zwei Torschüsse ab und gewinnt 46,7 Prozent seiner Faceoffs. Er verbucht neben seinem zweiten Saisontor auch seinen sechsten Assist in dieser Spielzeit. Teamintern haben nur Kaprizov (14 Scorer) und Boldy (11) bessere Werte.

In der Western Conference liegt Minnesota mit acht Zählern nur an 13. Stelle, in der Nacht auf Dienstag geht es daheim gegen die Winnipeg Jets weiter.

Die Tabelle der NHL >>>