Kildes Schulter "wohl für den Rest seines Lebens eingeschränkt"

Auch zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Wengen hat Aleksander Aamodt Kilde noch mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen. Das offenbarte Mikaela Shiffrin bei einem Pressetermin.

Kildes Schulter "wohl für den Rest seines Lebens eingeschränkt" Foto: © GEPA
Das Comeback von Aleksander Aamodt Kilde rückt immer näher. Der 33-jährige Norweger, der sich beim Abfahrtsklassiker in Wengen 2024 eine schwere Verletzung zuzog, hat einen langen Leidensweg hinter sich.

In einem Pressegespräch mit FIS-Präsident Johan Eliasch gab seine Verlobte Mikaela Shiffrin ein Update zu seinem Gesundsheitszustand. "Er macht sich unglaublich gut", konstatierte die 30-jährige US-Amerikanerin: "Aber es ist auch ein sehr weiter Weg für ihn."

Shiffrin: "Wir alle lieben es, ihn Skifahren zu sehen"

So sei die Rückkehr zum Rennfahren "zunächst genauso sehr eine Rückkehr ins Leben". Demnach habe Kilde nach wie vor mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen: "Er hat Einschränkungen an seiner Schulter. Er wird da wohl auch für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben."

Der 33-Jährige peilt sein Comeback zum ersten Abfahrtsrennen des Jahres in Beaver Creek an. Auf seinem Instagram-Account läuft ein Countdown bis zu diesem Tag.

"Seine Arbeit zum Comeback inspiriert mich jeden Tag. Wir alle lieben es, ihn Skifahren zu sehen, darum hoffe ich, dass es klappt", so Shiffrin weiter.

