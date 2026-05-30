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Kanada CAN
Finnland FIN
Heute 20:00 Uhr
NEWS
Eishockey-WM heute: Halbfinale Kanada - Finnland
Beim zweiten Halbfinale kommt es zum Aufeinandertreffen der Eishockey-Großmächte Kanada und Finnland. Wer setzt sich durch? LIVE-Infos:
Welche Nation komplettiert das Finale der Eishockey-WM 2026? Im zweiten Halbfinale treffen Kanada und Finnland aufeinander (20 Uhr im LIVE-Ticker).
Rekordweltmeister Kanada mit Superstar Sidney Crosby ist nach dem überlegenen 4:0-Triumph gegen Olympiasieger und Titelverteidiger USA auf dem Weg zum insgesamt 29. WM-Titel.
Die Finnen setzten sich am Donnerstag gegen Tschechien souverän mit 4:1 durch, zuletzt waren sie seit dem WM-Gewinn 2022 dreimal en suite im Viertelfinale gescheitert.