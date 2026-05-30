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Eishockey-WM heute: Halbfinale Kanada - Finnland

Beim zweiten Halbfinale kommt es zum Aufeinandertreffen der Eishockey-Großmächte Kanada und Finnland. Wer setzt sich durch? LIVE-Infos:

Eishockey-WM heute: Halbfinale Kanada - Finnland Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Welche Nation komplettiert das Finale der Eishockey-WM 2026? Im zweiten Halbfinale treffen Kanada und Finnland aufeinander (20 Uhr im LIVE-Ticker).

Rekordweltmeister Kanada mit Superstar Sidney Crosby ist nach dem überlegenen 4:0-Triumph gegen Olympiasieger und Titelverteidiger USA auf dem Weg zum insgesamt 29. WM-Titel.

Die Finnen setzten sich am Donnerstag gegen Tschechien souverän mit 4:1 durch, zuletzt waren sie seit dem WM-Gewinn 2022 dreimal en suite im Viertelfinale gescheitert.

Kanada - Finnland im LIVE-Ticker:

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