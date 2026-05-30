Furioses Mitteldrittel! Finnland fordert Schweiz im WM-Finale

Das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 lautet Schweiz gegen Finnland!

Die Finnen folgen dem Gastgeber mit einem 4:2-Erfolg über Kanada ins Endspiel.

Puistola bringt Suomi nach 3:30 Minuten in Front, aber Kanada dreht das Spiel noch innerhalb der ersten 20 Minuten durch Thomas (9.) und Holloway (15.).

Im Mitteldrittel geben die Ahornblätter die Partie aber aus der Hand, Barkov (21.), Helenius (32.) und Räty (33.) sorgen für die finnische Führung, die bis zum Ende hält.

Kanada verpasst zum dritten Mal in Folge das WM-Endspiel, die Finnen stehen zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2022 wieder im Gold Medal Match (So., ab 20:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Kanada muss sich mit dem Spiel um Platz 3 gegen Sensationsteam Norwegen begnügen.