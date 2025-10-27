NEWS
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?
Der ÖSV hat mit Julia Scheib ein neues Siegergesicht. Was kann man in Zukunft von ihr erwarten und kommt es zum Duell der Marcos im Gesamtweltcup? Die 3er-Gondel diskutiert.
Was war das für ein Auftakt in die neue Ski-Weltcup-Saison!
Julia Scheib feiert in Sölden ihren ersten Weltcup-Sieg und Marco Schwarz ist nach seiner Verletzung zurück am Podest.
Hat Ski-Österreich mit Scheib nun eine neue Seriensiegerin? Und kann Marco Schwarz Marco Odermatt im Gesamtweltcup gefährlich werden?
Das diskutieren Max und Dani in einer Spezialausgabe der 3er-Gondel.
Hier ansehen: