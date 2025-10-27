Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?

Was war das für ein Auftakt in die neue Ski-Weltcup-Saison!

Julia Scheib feiert in Sölden ihren ersten Weltcup-Sieg und Marco Schwarz ist nach seiner Verletzung zurück am Podest.

Hat Ski-Österreich mit Scheib nun eine neue Seriensiegerin? Und kann Marco Schwarz Marco Odermatt im Gesamtweltcup gefährlich werden?

Das diskutieren Max und Dani in einer Spezialausgabe der 3er-Gondel.

Hier ansehen: