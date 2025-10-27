NEWS

Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?

Der ÖSV hat mit Julia Scheib ein neues Siegergesicht. Was kann man in Zukunft von ihr erwarten und kommt es zum Duell der Marcos im Gesamtweltcup? Die 3er-Gondel diskutiert.

Kommentare

Was war das für ein Auftakt in die neue Ski-Weltcup-Saison!

Julia Scheib feiert in Sölden ihren ersten Weltcup-Sieg und Marco Schwarz ist nach seiner Verletzung zurück am Podest.

Hat Ski-Österreich mit Scheib nun eine neue Seriensiegerin? Und kann Marco Schwarz Marco Odermatt im Gesamtweltcup gefährlich werden?

Das diskutieren Max und Dani in einer Spezialausgabe der 3er-Gondel.

Hier ansehen:

Hier anhören:

Julia Scheib triumphiert in Sölden

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Neues Duell Odermatt vs. Schwarz? "Marco ist definitiv zurück"

Neues Duell Odermatt vs. Schwarz? "Marco ist definitiv zurück"

Ski Alpin
3
Schwarz emotional: "Es war ein irrsinnig schwieriges Jahr"

Schwarz emotional: "Es war ein irrsinnig schwieriges Jahr"

Ski Alpin
Feller nach Sölden-Aus: "Fahre ich einfach zu schlecht?"

Feller nach Sölden-Aus: "Fahre ich einfach zu schlecht?"

Ski Alpin
3
Brennsteiner: "Im Flachen verhungere ich"

Brennsteiner: "Im Flachen verhungere ich"

Ski Alpin
4
Ergebnis des RTL beim Weltcup-Auftakt in Sölden

Ergebnis des RTL beim Weltcup-Auftakt in Sölden

Ski Alpin
12
Startliste für den RTL der Männer in Sölden

Startliste für den RTL der Männer in Sölden

Ski Alpin
Das neue Selbstverständnis des ÖSV

Das neue Selbstverständnis des ÖSV

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport LAOLA1+ 3er-Gondel Maximilian Girschele Daniela Kulovits Ski-Weltcupauftakt Sölden Sölden Marco Schwarz Marco Odermatt Julia Scheib Manuel Feller