Schweiz zieht mit einer Machtdemonstration ins Heim-Finale ein

Zum dritten Mal in Folge steht die Schweiz im Finale einer Eishockey-Weltmeisterschaft, nun soll vor eigenem Publikum der erste Titel folgen.

Der Gastgeber zieht in Zürich mit einer Machtdemonstration ins Endspiel ein, nimmt Norwegen 6:0 auseinander.

Die Eidgenossen brauchen zu Beginn etwas, lassen zwei Powerplays liegen. Dann sorgt Bertschy mit einem verdeckten Schuss für die Führung (18.).

Entscheidung im Mitteldrittel

Im Mitteldrittel geht das Toreschießen so richtig los: Denis Malgin (25.), Jäger (33.) und Riat (37./PP) sorgen früh für eine Entscheidung.

Hischier (45./PP) und Rochette (58.) machen das halbe Dutzend voll.

Im Finale wartet der Sieger aus Finnland gegen Kanada, das zweite Halbfinale steigt ab 20:00 Uhr (im LIVE-Ticker>>>).