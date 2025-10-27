Spieler
Verein
TOR:
David Kickert
EC Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen
EC Red Bull Salzburg
Florian Vorauer
KAC
ABWEHR:
Dominic Hackl
Vienna Capitals
Thimo Nickl
KAC
Tobias Sablattnig
KAC
Ramon Schnetzer
Pioneers Vorarlberg
Patrick Söllinger
Black Wings Linz
Paul Stapelfeldt
Graz99ers
Clemens Unterweger
KAC
Bernd Wolf
EHC Kloten (SUI)
Kilian Zündel
Graz99ers
ANGRIFF:
Oliver Achermann
HC La Chaux-de-Fonds (SUI)
Simeon Schwinger
KAC
Benjamin Baumgartner
SC Bern (SUI)
Lukas Haudum
Graz99ers
Paul Huber
Graz99ers
Mario Huber
EC Red Bull Salzburg
Lukas Kainz
Graz99ers
Benjamin Nissner
EC Red Bull Salzburg
Vinzenz Rohrer
ZSC Lions (SUI)
Peter Schneider
EC Red Bull Salzburg
Paul Sintschnig
VSV
Lucas Thaler
EC Red Bull Salzburg
Dominic Zwerger
HC Ambri-Piotta (SUI)
Die Highlights der win2day ICE Hockey League:
-
Highlights: Heimpleite! KAC kassiert gegen Ljubljana eine Penalty-PleiteEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburg muss sich ICE-Spitzenreiter beugenEishockey - ICE
-
Highlights: Grazer Pflichtsieg über Pioneers nach Trainer-EntlassungEishockey - ICE
-
Highlights: Linzer Schützenfest! Black Wings bezwingen Fehervar deutlichEishockey - ICE
-
Highlights: Bozen darf im Penalty-Shootout in Budapest jubelnEishockey - ICE
-
Highlights: Capitals beenden Pioneers-Fluch nach 1:3-RückstandEishockey - ICE
-
Highlights: Innsbruck zwingt den VSV überraschend in die KnieEishockey - ICE
-
Highlights: VSV verspielt Sieg gegen PustertalEishockey - ICE
-
Highlights: Wieder Overtime! Linz beendet Negativlauf ausgerechnet gegen GrazEishockey - ICE
-
Highlights: Salzburgs Eishackler machen es besser als die FußballerEishockey - ICE