Neues Duell Odermatt vs. Schwarz? "Marco ist definitiv zurück"

Marco Odermatt ist seiner Favoritenrolle gleich im ersten Rennen der neuen Saison gerecht geworden.

Der Schweizer gewinnt den Riesentorlauf in Sölden und feiert seinen 45. Weltcup-Sieg. Ewige Bestenliste>>>

Odermatt triumphiert letztlich 24 Hundertstelsekunden vor Marco Schwarz und dem Norweger Atle Lie McGrath (+0,27).

Im ersten Durchgang war Odermatts Vorsprung noch knapper, da lauerte Schwarz lediglich eine Hundertstelsekunde hinter ihm, Stefan Brennsteiner war mit 0,25 Sekunden Rückstand Dritter.

"Es war eine sehr starke Performance der Österreicher", lobt Odermatt das ÖSV-Team im ORF-Interview.

Insgesamt landeten mit Schwarz (2.), Brennsteiner (4.) und Weltmeister Raphael Haaser (6.) drei ÖSV-Athleten unter den besten sechs.

Ergebnis des RTL in Sölden >>>

"Es gibt sicher wieder viele spannende Duelle"

"Marco ist definitiv zurück", sagt Odermatt über Schwarz. "Ich gönne es ihm nach den zwei schwierigen Jahren. Er ist so ein guter Skifahrer und ein guter Typ. Es gibt sicher wieder viele spannende Duelle."

"Es würden sich viele wünschen und ich würde es mir auch wünschen, dass da wieder so ein Duell rauskommt. Es ist schon eine Freundschaft da und natürlich die Konkurrenz auch", sagt Schwarz.

Schon 2023 gab es das Duell Odermatt/Schwarz beim Saisonauftakt in Sölden. Anders als am Nationalfeiertag musste das Rennen damals nach dem ersten Durchgang abgebrochen werden. Zwei Monate später zog sich Schwarz als zu diesem Zeitpunkt Gesamtweltcup-Führender einen Kreuzbandriss zu.

"Natürlich will ich wieder da anschließen, wo ich vor zwei Jahren war, das ist ganz klar das Ziel", sagt Schwarz, meint aber auch: "Ich brauche noch viel Training, dass ich wieder dahin komme."

Weniger Fragezeichen bei Odermatt

Odermatt nimmt hingegen in dieser Saison Anlauf auf seinen insgesamt fünften Gesamtweltcupsieg.

"Es sind immer viele Fragezeichen vor dem Saisonstart da: Ist man immer noch vorne, ist man immer noch dieser Rennhund. Diese Bestätigung jetzt zu haben, hilft natürlich", sagt Odermatt.