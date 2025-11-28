Mika Vermeulen läuft zum Saisonauftakt der Langläufer im finnischen Ruka aufs Podest.

Der Ramsauer holt am Freitag über 10 km klassisch den dritten Platz - es ist der dritte Podestplatz seiner Langlaufkarriere.

Vermeulen muss sich nur den beiden Norwegern Martin Löwström Nyenget und Johannes Hösflot Kläbo beugen.

Am Freitag hatte mit Theresa Stadlober bereits eine weitere ÖSV-Läuferin einen Top-Platz eingeheimst.