Die Ansakonferenz als Podcast anhören:
Ansakonferenz
Die Gründe für das Stöger-Aus beim SK Rapid
Peter Stöger ist nicht mehr Rapid-Trainer! Die Ansakonferenz analysiert die letzten Monate in Wien-Hütteldorf und geht den Ursachen auf den Grund.
Die Ära Peter Stöger endet nach nur 150 Tagen.
Nach der sportlich enttäuschenden Conference-League-Saison und dem schwankenden Ligaverlauf zog Rapid die Reißleine - alle Infos >>>.
In einer Reaction-Ausgabe der Ansakonferenz blicken Hannes, Patrick und Rapid-Experte Johannes Bauer auf das gescheiterte Experiment.
War die Entlassung notwendig? Hätte Rapid mehr Geduld zeigen sollen? Steht auch Sportdirektor Markus Katzer unter Druck? Und – wer wird der neue Cheftrainer?
Hier ansehen: