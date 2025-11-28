Ansakonferenz

Die Gründe für das Stöger-Aus beim SK Rapid

Peter Stöger ist nicht mehr Rapid-Trainer! Die Ansakonferenz analysiert die letzten Monate in Wien-Hütteldorf und geht den Ursachen auf den Grund.

Die Ära Peter Stöger endet nach nur 150 Tagen.

Nach der sportlich enttäuschenden Conference-League-Saison und dem schwankenden Ligaverlauf zog Rapid die Reißleine - alle Infos >>>.

In einer Reaction-Ausgabe der Ansakonferenz blicken Hannes, Patrick und Rapid-Experte Johannes Bauer auf das gescheiterte Experiment.

War die Entlassung notwendig? Hätte Rapid mehr Geduld zeigen sollen? Steht auch Sportdirektor Markus Katzer unter Druck? Und – wer wird der neue Cheftrainer?

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

