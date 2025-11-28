NEWS

Aus! Stöger und Sageder sind bei Rapid raus

Am Tag nach dem 1:4 bei Rakow Czestochowa zieht Markus Katzer die Reißleine. Interimistisch gibt es eine erprobte Lösung.

Aus! Stöger und Sageder sind bei Rapid raus Foto: © GEPA
Die Zeit von Peter Stöger und seinem Assistenten Thomas Sageder beim SK Rapid ist vorbei.

Am Tag nach dem 1:4 in der UEFA Conference League bei Rakow Czestochowa entbinden die Hütteldorfer das Duo von seinen Aufgaben.

Interimistisch übernimmt Stefan Kulovits, ihm steht als Assistent erneut Luka Pavlovic zur Verfügung.

"Diese Entscheidung fällt extrem schwer, da nicht nur ich Peter Stöger und auch Thomas Sageder für ihre Expertise und ihren Charakter sehr schätze. Die Entwicklung der letzten Wochen macht diese Freistellungen aber notwendig. In den letzten zwölf Matches mussten wir achtmal den Platz als Verlierer verlassen. Wir wollten nach der letzten Länderspielpause eine Trendumkehr erreichen und waren sehr zuversichtlich, dass dies gelingt, leider ging die Tendenz aber sowohl beim Heimspiel gegen den GAK als auch am Donnerstag im Europacup in Polen weiter nach unten. Sowohl die letzten Resultate als auch Leistungen haben uns nun zu dieser Entscheidung veranlasst“, so Katzer.

Er ergänzt: "Nun muss der volle Fokus auf die letzten Spiele des Jahres gelegt werden, parallel sondieren wir selbstverständlich den Markt nach geeigneten Persönlichkeiten für die Position des Cheftrainers, ohne einen Schnellschuss machen zu wollen."

