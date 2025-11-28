NEWS

Tuomie-Aus! VSV trennt sich von Head Coach

Die Villacher und ihr US-Coach gehen getrennte Wege. Das verkünden die Villacher am Freitag.

Tuomie-Aus! VSV trennt sich von Head Coach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Tray Tuomie ist nicht mehr Head Coach des EC VSV.

Wie die Villacher am Freitag bekanntgeben, wurde der Vertrag mit dem 57-jährigen Deutsch-Amerikaner "in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst". Co-Trainer Marco Pewal übernimmt interimistisch.

"Wir danken Tray für seine Arbeit und seinen Einsatz für den VSV. "Die Gespräche waren fair und respektvoll, und wir wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, sagt General Manager Martin Winkler in einer Aussendung.

Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits im Gange. Der VSV liegt aktuell auf Rang sechs der win2day ICE Hockey League - zuletzt setzte es eine 4:5-Pleite bei Tabellenschlusslicht Pioneers Vorarlberg.

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV Tray Tuomie