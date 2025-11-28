Sponsored Content

Warum Regeneration im Trainingsplan genauso wichtig ist

Tippgeber René Franz, BSc. (Diätologe bei Leistungssport Austria)

Warum Regeneration im Trainingsplan genauso wichtig ist Foto: © MaxiNutrition Austria
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Regeneration ist nicht nur Pause vom Training – sie ist ein aktiver Prozess, in dem sich dein Körper erholt, anpasst und stärker wird. Entscheidend dabei ist, was du isst und trinkst: Denn deine Ernährung ist der Treibstoff, der die Erholung überhaupt erst möglich macht.

Nach intensiven Einheiten arbeitet dein Körper auf Hochtouren: Muskeln werden versorgt, Glykogenspeicher wieder aufgefüllt, das Immunsystem stabilisiert. Dafür braucht er Energie, Proteine, Flüssigkeit, Elektrolyte und Mikronährstoffe. Eine durchdachte Ernährung in der Regenerationsphase entscheidet, wie fit du dich im Alltag fühlst – und wie leistungsfähig du beim nächsten Training bist.

Carbs + Protein nach Belastung = ideale Regenerationsformel

Die Kombination aus schnell verfügbaren Kohlenhydraten und Eiweiß ist deine Regenerationsformel:

  • Kohlenhydrate füllen die geleerten Glykogenspeicher wieder auf – dein Energiespeicher für Alltag und Sport.

  • Protein liefert essenzielle Aminosäuren für Reparatur- und Aufbauprozesse in der Muskulatur.

Ein Snack oder eine Mahlzeit direkt nach dem Training, z. B. ein Joghurt mit Banane, ein helles, leicht verdauliches Gepäck mit Hüttenkäse oder ein Proteinshake mit einer Portion Obst, kann die Erholung deutlich beschleunigen. Proteinpulver, das alle essenziellen Aminosäuren enthält, hilft dir dabei, den Eiweißbedarf praktisch und alltagstauglich zu decken.

© Leistungssport Austria
René Franz, BSc., Diätologe bei Leistungssport Austria

Gezielt Proteine zuführen – Reparatur von innen

Beim Training entstehen Mikroverletzungen in der Muskulatur – das ist normal und sogar gewünscht, denn genau daraus entsteht Fortschritt. Damit dein Körper diese Strukturen reparieren und stärker wiederaufbauen kann, braucht er hochwertige Proteinquellen wie:

  • Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch

  • Pflanzliche Alternativen wie Tofu, Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Nüsse & Samen

Ziel sind – je nach Trainingsumfang – etwa 1,2 bis 2,0 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Functional Food, wie beispielsweise die Protein Bars oder das MaxWhey von MaxiNutrition, unterstützt hier nachweislich, wenn es im Alltag hektisch wird oder du deinen Proteinbedarf über herkömmliche Mahlzeiten schwer erreichst.

Das richtige Timing zählt

Nach intensiven Einheiten ist dein Körper besonders aufnahmefähig:

  • In den ersten 30-60 Minuten nach dem Training ist die Aufnahme von Kohlenhydraten und Eiweiß besonders effizient.

  • In dieser Phase kannst du die Regeneration gezielt anstoßen und den Trainingseffekt sogar noch optimieren.

Praktisch bedeutet das: Plane einen Post-Workout-Snack ein – zum Beispiel ein Proteinshake mit Obst, ein Smoothie aus Joghurt und Beeren oder auch eine Mahlzeit in Form eines Reisgerichts mit magerem Eiweiß, wie zum Beispiel fettarmer Fisch oder Hühnerfleisch. So nutzt du das Regenerationsfenster bestmöglich.

Ausreichende Energiezufuhr sichert den Trainingseffekt

Wer dauerhaft zu wenig isst, riskiert mehr als nur Müdigkeit:

  • Die Regeneration verlangsamt sich

  • Der Hormonhaushalt kann aus dem Gleichgewicht geraten

  • Das Immunsystem wird belastet

  • Muskulatur kann abgebaut statt aufgebaut werden

Regeneration funktioniert nur, wenn Energiezufuhr und Belastung im Gleichgewicht sind. Essen ist kein Widerspruch zu sportlichen Zielen – es ist die Basis dafür. Achte daher neben der Qualität der Lebensmittel auch auf die Menge: Dein Körper braucht genug Kalorien, um sich zu erholen. Um deinen Stoffwechsel bestimmen zu können, gibt es bei Leistungssport Austria die Möglichkeit einer Grundumsatzmessung mittels Atemanalyse, auch indirekte Kalorimetrie genannt.

Flüssigkeit und Elektrolyte – die Basis der Erholung

Hydration bzw. ausreichend zu trinken, ist Voraussetzung für nahezu alle Stoffwechselprozesse. Schon ein leichter Flüssigkeitsmangel kann deine Leistungsfähigkeit und Regeneration beeinträchtigen.

  • Trinke etwa 30-40 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag – bei Sport entsprechend mehr.

  • Über den Schweiß verlierst du nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Magnesium.

Besonders nach längeren oder intensiven Einheiten sind Elektrolytgetränke, wie beispielsweise die MaxiNutrition Hydration Tabs, sinnvoll, um den Verlust auszugleichen und die Durchblutung sowie Zellregeneration zu unterstützen.

© MaxiNutrition Austria

Mikronährstoffe als stille Unterstützer

Magnesium, Eisen, Zink und B-Vitamine arbeiten oft im Hintergrund – ihre Wirkung ist aber zentral:

  • Magnesium & Kalzium unterstützen die Muskelkontraktion und -entspannung

  • Eisen & B-Vitamine sind wichtig für den Sauerstofftransport und die Energieproduktion

  • Zink spielt eine Rolle im Immunsystem und bei Regenerationsprozessen

Eine abwechslungsreiche, vollwertige Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und hochwertigen Proteinquellen deckt den Großteil des Bedarfs. Bei hoher Trainingsbelastung oder einseitiger Ernährung können gezielt eingesetzte Supplemente sinnvoll sein – idealerweise nach fachlicher Beratung, welche von unseren Expert:innen bei Leistungssport Austria angeboten wird.

Regelmäßigkeit und Balance

Regeneration ist kein einzelner Shake nach dem Training, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Dein Körper regeneriert nicht nur direkt nach der Einheit, sondern rund um die Uhr.

  • Eine ausgewogene Nährstoffzufuhr über den ganzen Tag sorgt dafür, dass du durchgehend gut versorgt bist.

  • Auch an trainingsfreien Tagen bleibt Ernährung wichtig – gerade dann werden viele Reparaturund Anpassungsprozesse abgeschlossen.

Erlaube dir dabei auch Flexibilität: Langfristig zählt die Balance, nicht die eine perfekte Mahlzeit. Wenn du regelmäßig auf ausreichend Protein, komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette, Flüssigkeit und Mikronährstoffe achtest, legst du die Basis für Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden.

Bei Bedarf können Sportnahrungsmittel – etwa Proteinpulver, Elektrolytgetränke oder Mikronährstoffpräparate – eine bedeutsame Unterstützung im oft stressigen Alltag sein.

Mehr Infos unter: www.maxinutrition.at

Mehr zum Thema

Die Gründe für das Stöger-Aus beim SK Rapid

Die Gründe für das Stöger-Aus beim SK Rapid

Bundesliga
1
Real zieht sich wohl aus Rennen um Liverpool-Star zurück

Real zieht sich wohl aus Rennen um Liverpool-Star zurück

Premier League
1
Tuomie-Aus! VSV trennt sich von Head Coach

Tuomie-Aus! VSV trennt sich von Head Coach

ICE Hockey League
7
Langlauf: Stadlober gelingt beim Weltcup-Auftakt Top-Ten-Platz

Langlauf: Stadlober gelingt beim Weltcup-Auftakt Top-Ten-Platz
Hadjar deutet F1-Verbleib an: "Weiß, dass ich dabei bin"

Hadjar deutet F1-Verbleib an: "Weiß, dass ich dabei bin"

Formel 1
Aus! Stöger und Sageder sind bei Rapid raus

Aus! Stöger und Sageder sind bei Rapid raus

Bundesliga
292
Ist der Traum vom Überwintern schon geplatzt?

Ist der Traum vom Überwintern schon geplatzt?

LAOLA1
11
Kommentare
sponsored content Sport & Ernährung Sport & Gesundheit