Warum Regeneration im Trainingsplan genauso wichtig ist

Gezielt Proteine zuführen – Reparatur von innen

Beim Training entstehen Mikroverletzungen in der Muskulatur – das ist normal und sogar gewünscht, denn genau daraus entsteht Fortschritt. Damit dein Körper diese Strukturen reparieren und stärker wiederaufbauen kann, braucht er hochwertige Proteinquellen wie:

Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch

Pflanzliche Alternativen wie Tofu, Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Nüsse & Samen

Ziel sind – je nach Trainingsumfang – etwa 1,2 bis 2,0 g Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Functional Food, wie beispielsweise die Protein Bars oder das MaxWhey von MaxiNutrition, unterstützt hier nachweislich, wenn es im Alltag hektisch wird oder du deinen Proteinbedarf über herkömmliche Mahlzeiten schwer erreichst.

Das richtige Timing zählt

Nach intensiven Einheiten ist dein Körper besonders aufnahmefähig:

In den ersten 30-60 Minuten nach dem Training ist die Aufnahme von Kohlenhydraten und Eiweiß besonders effizient.

In dieser Phase kannst du die Regeneration gezielt anstoßen und den Trainingseffekt sogar noch optimieren.

Praktisch bedeutet das: Plane einen Post-Workout-Snack ein – zum Beispiel ein Proteinshake mit Obst, ein Smoothie aus Joghurt und Beeren oder auch eine Mahlzeit in Form eines Reisgerichts mit magerem Eiweiß, wie zum Beispiel fettarmer Fisch oder Hühnerfleisch. So nutzt du das Regenerationsfenster bestmöglich.

Ausreichende Energiezufuhr sichert den Trainingseffekt

Wer dauerhaft zu wenig isst, riskiert mehr als nur Müdigkeit:

Die Regeneration verlangsamt sich

Der Hormonhaushalt kann aus dem Gleichgewicht geraten

Das Immunsystem wird belastet

Muskulatur kann abgebaut statt aufgebaut werden

Regeneration funktioniert nur, wenn Energiezufuhr und Belastung im Gleichgewicht sind. Essen ist kein Widerspruch zu sportlichen Zielen – es ist die Basis dafür. Achte daher neben der Qualität der Lebensmittel auch auf die Menge: Dein Körper braucht genug Kalorien, um sich zu erholen. Um deinen Stoffwechsel bestimmen zu können, gibt es bei Leistungssport Austria die Möglichkeit einer Grundumsatzmessung mittels Atemanalyse, auch indirekte Kalorimetrie genannt.

Flüssigkeit und Elektrolyte – die Basis der Erholung

Hydration bzw. ausreichend zu trinken, ist Voraussetzung für nahezu alle Stoffwechselprozesse. Schon ein leichter Flüssigkeitsmangel kann deine Leistungsfähigkeit und Regeneration beeinträchtigen.

Trinke etwa 30-40 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag – bei Sport entsprechend mehr.

Über den Schweiß verlierst du nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Magnesium.

Besonders nach längeren oder intensiven Einheiten sind Elektrolytgetränke, wie beispielsweise die MaxiNutrition Hydration Tabs, sinnvoll, um den Verlust auszugleichen und die Durchblutung sowie Zellregeneration zu unterstützen.