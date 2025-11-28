Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Copper Mountain

Am Freitag steigt in Copper Mountain das zweite USA-Rennen der Männer.

Nach dem für das ÖSV-Team erfolgreichen Super-G, den einmal mehr der Schweizer Dominator Marco Odermatt gewann , steht heute der Riesentorlauf auf dem Programm. LIVE-Ticker>>>

Auch dort gilt der 28-Jährige als Favorit, er konnte bereits den ersten Bewerb der Saison in dieser Kategorie für sich entscheiden. Die ÖSV-Asse wollen hingegen an das gute Abschneiden beim Saisonauftakt in Sölden anknüpfen, insbesondere Marco Schwarz fühlt sich wieder vollumfänglich fit (Mehr Infos>>>).

Der erste Durchgang beginnt um 18 Uhr, das Finale steigt um 21 Uhr.

Brennsteiner eröffnet das Rennen

Insgesamt sind am Freitag acht ÖSV-Fahrer im Einsatz. Manuel Feller lies die Rennen in den USA aus.

Eröffnet wird das Rennen von Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz kommt als nächster Österreicher mit Startnummer acht. Vor dem 30-Jährigen sind Henrik Kristoffersen (4), Loic Meillard (5), Marco Odermatt (6) und Lucas Pinheiro Braathen (7) an der Reihe.

Raphael Haaser hat die 13, der Sölden-Dritte Atle Lie McGrath die 14. Patrick Feurstein hat Startnummer 15 gezogen.

Die weiteren Nummern der ÖSV-Fahrer: Lukas Feurstein (36), Joshua Sturm (52), Noel Zwischenbrugger (63) und Stefan Babinsky (65).

Die Startliste im Überblick: