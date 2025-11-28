NEWS

Langlauf: Stadlober gelingt beim Weltcup-Auftakt Top-Ten-Platz

Die Skilangläuferin zeigt sich mit ihrem ersten Rennen im Olympia-Winter zufrieden. Den Sieg holt sich eine Schwedin.

Langlauf: Stadlober gelingt beim Weltcup-Auftakt Top-Ten-Platz Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Skilangläuferin Teresa Stadlober ist mit einem siebenten Platz in die Weltcup-Saison gestartet.

Die Salzburgerin wies am Freitag in Ruka in Finnland im 10-km-Klassikrennen mit Einzelstart auf Siegerin Frida Karlsson 40,6 Sek. Rückstand auf.

Die vor Moa Ilar und Ebba Andersson zweitplatzierte Norwegerin Heidi Weng verhinderte einen schwedischen Dreifachsieg. Das 10-km-Rennen der Männer mit dem Steirer Mika Vermeulen ist für 13.15 Uhr MEZ angesetzt.

"Ist super gegangen"

"Ein siebenter Platz, da bin ich mehr als zufrieden. Es ist wirklich super gegangen", äußert sich Stadlober im ORF-Interview. Sie sei vor dem Auftakt in den Olympia-Winter "schon sehr nervös, sehr angespannt" gewesen. In der klassischen Technik fühle sie sich aber wohl, habe Selbstvertrauen.

Sie freue sich nun auf Sonntag, wenn es im Wintersportort nahe des Polarkreises in den 20-km-Bewerb Skating mit Massenstart geht (11.45 Uhr, Männer 10.00). "Ich weiß, dass die Form passt."

