Hadjar deutet F1-Verbleib an: "Weiß, dass ich dabei bin"

Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar konnte in seiner Formel-1-Debüt-Saison voll überzeugen.

Der 21-Jährige liegt zwei Rennwochenenden vor Schluss auf Rang neun der Fahrerwertung, hat bisher 51 Punkte für die Racing Bulls gesammelt. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Liam Lawson steht derzeit bei 36 Zählern.

Offiziell hat der Rennstall aber noch nicht verkündet, dass Hadjar der Königsklasse des Motorsports auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. Nun deutet der Franzose selbst seinen Verbleib an, der ohnehin außer Zweifel steht.

Tsunoda gegen Lawson

"Ich weiß, dass ich Teil des Fahrerfelds bin", sagte Hadjar vor dem Grand Prix von Katar. Für welches Team er antritt, lässt er offen. Seit geraumer Zeit wird nämlich über eine Beförderung zu Red Bull Racing spekuliert, wo die Zeit von Yuki Tsunoda nach dieser Saison enden könnte.

Wie "LastWordOnSports" berichtet, soll eine Entscheidung über die Zukunft des Japaners nach dem kommenden Wochenende fallen. Er soll in einem Duell mit Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson um einen Platz bei den Racing Bulls und den damit einhergehenden Verbleib in der Formel 1 kämpfen.

Das zweite Cockpit bei dem Red-Bull-Schwesterteam soll Formel-2-Pilot Arvid Lindbad übernehmen - und Hadjar in diesem Szenario zum Nebenmann von Max Verstappen aufsteigen.