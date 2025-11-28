NEWS

Real zieht sich wohl aus Rennen um Liverpool-Star zurück

Der Franzose soll bei den "Königlichen" kein Thema mehr sein. Das erhöht die Chancen des FC Bayern an einem Transfer - stellt diesen aber auch vor ein Problem.

Ibrahima Konaté wird im kommenden Sommer wohl nicht zum spanischen Topklub Real Madrid wechseln.

Wie der üblicherweise gut informierte Journalist David Ornstein von "The Athletic" berichtet, sollen die Madrilenen Abstand von einem Transfer genommen haben. Zwar soll man sich weiterhin in der Defensivzentrale verstärken wollen - unter anderem läuft der Vertrag von ÖFB-Star David Alaba aus - man wolle sich nun aber anderweitig umsehen.

Konatés Vertrag beim FC Liverpool läuft im kommenden Sommer aus, ab dem 1. Jänner können Klubs deswegen Gespräche mit dem 26-Jährigen führen, der 2021 von RB Leipzig in den Norden Englands wechselte. Die Spanier galten lange als Favorit auf einen Transfer.

Upamecano nach Madrid?

Das schwindende Interesse bringt daher den ebenfalls an einer Verpflichtung interessierten FC Bayern zurück ins Rennen um Konaté - führt für die Münchner aber zu einem anderen Problem.

Denn mit Dayot Upamecano besitzt auch an der Isar ein französischer Nationalspieler einen auslaufenden Vertrag, Gespräche über eine Verlängerung des Arbeitspapiers scheiterten bisher. Unter anderem soll ausgerechnet Real Madrid starkes Interesse an einem Transfer zeigen - das sich nach der Abkehr von Konaté intensivieren könnte.

Sollte Upamecano ablösefrei nach Madrid wechseln, würde Konaté auf der Liste des deutschen Rekordmeisters wohl weit nach oben klettern. Auch Dortmunds Nico Schlotterbeck soll Medienberichten zufolge eine Option sein.

