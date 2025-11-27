NEWS

ÖSV-Duo: Kilde "mit 'hiniger' Schulter schneller als wir"

Emotionales Comeback von Aleksander Aamodt Kilde nach seiner schweren Verletzung. Bei Shiffrin fließen die Tränen, von den Österreichern gibt's Lob.

ÖSV-Duo: Kilde "mit 'hiniger' Schulter schneller als wir" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

683 Tage - So lange musste Aleksander Aamodt Kilde nach seinem schweren Sturz in Wengen im Jänner 2024 auf sein Comeback im Ski-Weltcup warten.

Am Donnerstag war es im Super-G in Copper Mountain nun soweit. Der Norweger fuhr vor den Augen seiner hochemotionalen Lebensgefährtin Mikaela Shiffrin mit 1,25 Sekunden Rückstand auf Rang 24.

Ergebnis des Super-G >>>

"Ich hatte so viele Szenarien in meinem Kopf, aber dass es so gut sein würde wie heute, habe ich nicht gedacht. Es war super. Die Zeit ist okay. Ich glaube, es waren ein paar Schwünge dabei, die waren richtig gut. Und dann gab es ein paar Schwünge, die muss ich besser machen", meint der 33-Jährige.

Tränen bei Shiffrin

"Ich war sehr nervös heute", gesteht wiederum Shiffrin, die Tränen in den Augen hatte, als Kilde ins Ziel einbog.

"Ich kenne das Gefühl, wenn man ins Starthaus zurückkehrt. Du bist bereit fürs Rennen, aber man ist sich nicht sicher, was passieren wird. Es war unglaublich, ihm zuzusehen. Er war so solide, so stark und hat es gut heruntergebracht. Ich bin so stolz", sagt die US-Rekord-Skifahrerin.

Kriechmayr und Haaser mit Lob für Kilde

Lob kommt auch von der Konkurrenz. Vincent Kriechmayr spricht im Ziel mit Raphael Haaser über den Norweger, "dass das eigentlich peinlich ist, dass der Kilde mit einer 'hinigen' Schulter schneller ist am Start wie wir", schmunzelt das ÖSV-Ass.

Odermatt macht beim Skandinavier "super Schwünge" aus, "speziell im oberen Teil waren wir praktisch gleich schnell. Dann hat man schon gesehen, dass ein bisschen Vorsicht noch mitfährt. Die kleinen Rutscher macht er nicht, wenn er gewinnen will. Wenn er das im Kopf überwinden kann, wird er wieder ganz vorne dabei sein."

Ergebnis des Super-G in Copper Mountain:

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

Slideshow starten

14 Bilder

Mehr zum Thema

Hundertstel-Krimi! ÖSV-Duo beim Speed-Auftakt am Podest

Hundertstel-Krimi! ÖSV-Duo beim Speed-Auftakt am Podest

Ski Alpin
4
Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain

Die Startliste für den Super-G der Männer in Copper Mountain

Ski Alpin
2
Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

Ski Alpin
1
Ski LIVE: Odermatt gewinnt in Copper, zwei Österreicher am Podest

Ski LIVE: Odermatt gewinnt in Copper, zwei Österreicher am Podest

Ski Alpin
1
ÖSV-Asse wollen im Copper-RTL an Sölden-Ergebnisse anknüpfen

ÖSV-Asse wollen im Copper-RTL an Sölden-Ergebnisse anknüpfen

Ski Alpin
Kreuzbandriss bestätigt: Saisonaus für Schweizer Ski-Star

Kreuzbandriss bestätigt: Saisonaus für Schweizer Ski-Star

Ski Alpin
3
"Muss mich sicher fühlen" - Kilde zögert vor Comeback

"Muss mich sicher fühlen" - Kilde zögert vor Comeback

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Super-G Vincent Kriechmayr Aleksander Aamodt Kilde Mikaela Shiffrin Raphael Haaser