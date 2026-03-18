Klæbo kann nach Gehirnerschütterung beim Weltcup-Finale starten

Langlaufstar Johannes Høsflot Klæbo kann trotz seiner leichten Gehirnerschütterung aus der Vorwoche am Weltcup-Finale in Lake Placid teilnehmen.

Heftiger Sturz: Kläbo-Siegesserie endet beim Sprint in Drammen >>>

Der Norweger erhielt nach einigen Erholungstagen vom Mannschaftsarzt grünes Licht für die verspätete Anreise in die USA, wo von Freitag bis Sonntag drei Rennen auf dem Programm stehen.

Auch ÖSV-Ass kehrt zurück

Der Rekord-Olympiasieger steht bereits seit Längerem als neuerlicher Gesamtweltcupsieger und Gewinner der Sprintwertung fest.

Im Kampf um die Distanzweltcupkugel ist er durch sein Fehlen am vergangenen Samstag in Oslo um drei Punkte hinter seinen Landsmann Harald Östberg Amundsen zurückgefallen.

In Lake Placid stehen ein 10-km-Rennen, ein Sprint und ein 20-km-Massenstart auf dem Programm.

In den USA wieder mit dabei ist auch der am Holmenkollen wegen einer Verkühlung fehlende Mika Vermeulen. Auch Benjamin Moser und Teresa Stadlober treten an.