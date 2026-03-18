Miedler übt Kritik: "Wie, wenn Freundin Schluss macht"

Österreichs Doppel-Asse Alexander Erler und Lucas Miedler sind wieder vereint.

Das gab das Austro-Duo am Dienstag bekannt. Erst im Oktober 2025 hatten der Tiroler Erler und der Niederösterreicher Miedler ihre Zusammenarbeit beendet. Rund ein halbes Jahr später macht das ÖTV-Doppel nun wieder gemeinsame Sache.

Im Interview mit der "Krone" spricht Miedler nun über die Umstände des Comebacks - und findet dabei auch kritische Worte zu seinem designierten Ex-Partner.

Kritik am Ex

Francisco Cabral hatte dem Tullner via Telefon die Zusammenarbeit gekündigt, um künftig mit dem Weltranglisten-Achten Joe Salisbury zu spielen. Ein Schritt, der Miedler - bei allem Verständnis - auch kritische Töne anstimmen lässt.

"Ein gutes Angebot für ihn, keine Frage. Trotzdem hätte er das mit mir auch schon früher besprechen können. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht gemacht, wir waren auch richtig gut befreundet und hatten schon das ganze Jahr gemeinsam geplant."

Der 29-Jährige nimmt es mit einer gesunden Portion Galgenhumor. "Das hat sich tatsächlich angefühlt, wie, wenn die Freundin mit dir Schluss macht."

"Wirklich böses Blut gibt es ja nicht"

Dass Erler und Miedler nach so kurzer Zeit wieder zusammenfinden, kommt genauso überraschend wie ihre Trennung im Oktober. Diese hat aber Gründe gehabt.

"Wir sind damals dreieinhalb Jahre aufeinander gepickt, da sind Spannungen dann irgendwann normal. Wir haben uns aber nie zerstritten, es ging auch darum, sich mit anderen auszuprobieren."

Alex Erler zog Miedler dem US-Amerikaner Robert Galloway vor. "Wir verstehen uns privat und am Platz richtig gut, ich hab keine Sekunde gezögert", zog der 28-jährige Innsbrucker seinen Landsmann dem Amerikaner Robert Galloway vor.

In Miami gehen Erler und Miedler jedoch noch mit ihren zukünftigen Ex-Partnern an den Start. Dabei soll jedoch alles professionell über die Bühne gehen. "Wirklich böses Blut gibt es ja nicht, außerdem sind wir da alle auch Profi genug", entschärft Luci.

