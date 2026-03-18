Weitere Anzeigen nach Ausschreitungen bei Wacker-Auswärtsspiel

Nach Ausschreitungen beim Regionalligaspiel SCR Altach Juniors gegen FC Wacker Innsbruck Mitte November des Vorjahres sind acht weitere Verdächtige ausgeforscht worden.

Die Männer im Alter von 19 bis 48 Jahren wurden laut Polizeiaussendung von Mittwoch u.a. wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Identifiziert wurden sie anhand von Videomaterial und Zeugenbefragungen.

Auseinandersetzungen auch am Feld

Bereits während des Matchs am 15. November 2025 griffen nach Angaben der Exekutive rund 15 Fans des FC Wacker Innsbruck Anhänger der gegnerischen Mannschaft an. Eine Person trat gegen den Kopf einer am Boden liegenden Person.

Nach dem Abpfiff kam es im Bereich der Fantrennung zu Provokationen durch eine kleine Gruppe Tiroler Anhänger. Bei den folgenden Auseinandersetzungen gelangten auch mehrere Fans kurzzeitig auf das Spielfeld, dabei wurden Gegenstände geworfen und Einsatzkräfte körperlich angegriffen.

Rund 60 Polizistinnen und Polizisten brachten die Situation schließlich unter Kontrolle, auch Pfefferspray wurde eingesetzt.

Erste Verdächtige wurden direkt nach dem Spiel identifiziert, nun wurden acht weitere Personen ausgeforscht. Zudem wurden 23 weitere Anzeigen wegen Ordnungsstörung sowie Verstößen gegen das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.