Zukunftsentscheidung! Austria Salzburg verlängert mit Cheftrainer

Austria Salzburg und Cheftrainer Christian Schaider gehen gemeinsam in die Zukunft!

Das gibt der Zweitligist am Mittwochmittag bekannt. Der Vertrag mit Schaider werde um zwei Jahre verlängert.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Wir haben in den vergangenen Jahren viel aufgebaut und entwickelt. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen und die Mannschaft weiter zu festigen und weiterzuentwickeln. Die Austria ist für mich mehr als ein Verein – hier entsteht etwas mit Substanz und Perspektive", wird Schaider in der Presseaussendung zitiert.

Sportdirektor Roland Kirchler sagt: "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Christian und seinem Trainer-Team. Wir haben dieses Jahr gemeinsam eine Mannschaft geformt und wollen diese in Zukunft weiterentwickeln. Unser Ziel ist ein nächster Schritt Richtung Professionalisierung, damit 'unsere' Austria Salzburg sich im Profifußball etablieren kann."

Verlängerung galt als unsicher

Schaider ist bereits seit 2018 für die Austria tätig. Eine Verlängerung des Vertrags galt noch vor wenigen Monaten als unsicher, der Trainer ist hauptberuflich bei der Bundeswehr, mit den Professionalisierungsbestrebungen der Salzburger schien das schwierig zu vereinbaren.

Obmann David Rettenbacher sagt nun aber: "Wir freuen uns sehr, dass es sich Christian beruflich so einrichten kann, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen können."