"Jeder will mich feuern" - Guardiola übt sich in Sarkasmus

Alle Jahre wieder Real Madrid: Manchester City ist im dritten Jahr in Folge in der UEFA Champions League an den "Königlichen" gescheitert.

Nach dem Viertelfinale 2024 und der Zwischenrunde 2025 war es diesmal im Achtelfinale der Fall. Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten ÖFB-Stars David Alaba gewann nach dem Heim-3:0 auch auswärts mit 2:1.

"5:1 gegen eine Mannschaft wie ManCity, das ist nicht einfach", sagte ein "richtig glücklicher" Real-Coach Alvaro Arbeloa.

Valverde legt den Grundstein

Jeder wisse, wie schwer es sei, in Manchester zu siegen. Zwei Tore von Vinicius Junior (22./Elfer, 93.) gaben den Ausschlag. Vor dem ersten war ManCitys Bernardo Silva wegen eines Handspiels auf der Torlinie ausgeschlossen worden.

"City hat zu Beginn alles versucht, aber nach dem Elfmeter hat sich das Spiel verändert, es ist ein bisschen leichter für uns geworden", meinte Arbeloa.

Den Grundstein hatte sein Team durch einen Hattrick von Federico Valverde in Madrid gelegt. "Über zwei Spiele haben wir es uns verdient, aufzusteigen", betonte Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold.

Doku: "Es ist hart"

Die Madrilenen beschränkten sich über weite Strecken auf das Verwalten des Gesamtvorsprungs, auch dadurch konnten die Engländer trotz Unterzahl großen Druck ausüben.

"Es ist hart. In den Spielen hatte ich nicht das Gefühl, dass sie so viel besser waren als wir, aber wenn man sich das Ergebnis anschaut, scheint es offensichtlich zu sein", resümierte ManCitys Offensivspieler Jeremy Doku.

Mangelnde Effizienz verhinderte jedenfalls mehr Treffer als jenen von Erling Haaland (41.).