Kläbo-Siegesserie endete beim Sprint in Drammen

Der sechsfache Olympiasieger kommt beim Weltcup in Drammen zu Sturz.

Kläbo-Siegesserie endete beim Sprint in Drammen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Die Siegesserie von Langlauf-Topstar Johannes Hösflot Kläbo ist am Donnerstag zu Ende gegangen.

Nach sechs Weltcupsiegen in Folge sowie sechs Mal Olympia-Gold bei den Spielen in Mailand/Cortina stürzte der norwegische Dominator im Sprint-Halbfinale bei hohem Tempo und blieb zunächst liegen, danach schleppte er sich gezeichnet ins Ziel.

Der Sieg ging an seinen Landsmann Ansgar Evensen vor dem Tschechen Jiri Tuz. Rang drei ging mit Kristian Kollerud an einen weiteren Norweger.

Die vier Österreicher Michael Föttinger, Benjamin Moser, Erik Engel und Lukas Mrkonjic schieden allesamt in der Qualifikation aus. Das gleiche Schicksal ereilte Heidi Bucher und Magdalena Scherz im Frauen-Sprint, den die Schwedin Jonna Sundling gewann.

