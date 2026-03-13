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Nach Sturz: So geht es für Kläbo weiter

Im vergangenen Rennen erlitt der Norweger eine leichte Gehirnerschütterung. So schaut es bezüglich weiterer Starts in dieser Saison aus:

Nach Sturz: So geht es für Kläbo weiter Foto: © GEPA
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Ob Johannes Hösflot Kläbo seine Saison fortsetzen kann, ist noch offen.

Der Langlaufstar erlitt am Donnerstag bei seinem Sturz im Weltcupsprint von Drammen eine leichte Gehirnerschütterung.

Der Norweger muss sich zumindest ein paar Tage schonen und verpasst deshalb den 50-km-Bewerb in Oslo am Samstag. Ob der Seriensieger das Saisonfinale kommende Woche in den USA bestreiten kann, ist noch offen.

In Oslo ebenfalls nicht an den Start gehen kann Mika Vermeulen. Der Steirer laboriert laut ÖSV-Angaben an einer Verkühlung.

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