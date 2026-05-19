Ungarn Ungarn HUN
Großbritannien Großbritannien GBR
Endstand
5:0
2:0 , 1:0 , 2:0
  • Krisztian Nagy
  • Doman Szongoth
  • Istvan Terbocs
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  • Krisztian Nagy
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Zwei ICE-Akteure glänzen: Ungarn schlägt Großbritannien

In der Österreich-Gruppe A bejubelt Ungarn gegen die Briten einen Kantersieg. Im Spiel zwischen Slowenien und der Slowakei geht es heiß her.

Zwei ICE-Akteure glänzen: Ungarn schlägt Großbritannien Foto: © IMAGO / justpictures.ch
Textquelle: © LAOLA1
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Tag fünf der Eishockey-WM in der Schweiz endet mit zwei torreichen Partien.

Ungarn besiegt Großbritannien in der Österreich-Gruppe A mit 5:0.

Mit Nagy (3., 55.) und Terbocs (24., 54.) schreiben zwei Akteure aus der win2day ICE Hockey League jeweils mit Doppelpacks an. Nagy spielt bei Ferencvaros, Terbocs steht bei Fehervar unter Vertrag. Auch Szongoth trägt sich in die Schützenliste ein (19.).

Das ÖEHV-Team besiegte Ungarn am Sonntag mit 4:2 (Spielbericht >>>).

Die Briten können den Abstieg nach der dritten Niederlage im dritten Spiel wohl nicht mehr abwenden.

Slowakei im Penaltyschießen siegreich

Das Spiel zwischen Slowenien und der Slowakei in Gruppe B geht nach einem wilden 4:4 zunächst in die Overtime und dann ins Penaltyschießen, in dem sich die Slowakei am Ende durchsetzt.

In der regulären Spielzeit trifft Pustertal-Crack Ticar für Slowenien doppelt (22., 60.). Nationalteam-Kollege Drozg, der für Olimpija Ljubljana spielt, steuert ebenfalls einen Treffer bei (38.)

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