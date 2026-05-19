Lettland Lettland LAT
Österreich Österreich AUT
Endstand
1:3
0:0 , 0:1 , 1:2
  • Rudolfs Balcers
  • Tim Harnisch
  • Benjamin Nissner
  • - -
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ÖEHV-Team schrieb schon jetzt WM-Geschichte

Die Bader-Auswahl trumpft bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz auf. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel trug sich das Team in die Geschichtsbücher ein.

ÖEHV-Team schrieb schon jetzt WM-Geschichte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Was für ein Lauf!

Österreichs Eishockey-Nationalteam jubelte am Dienstag bei der Weltmeisterschaft über ein 3:1 gegen Lettland. Es war der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel für das ÖEHV-Team.

Damit schrieb die Auswahl von Teamchef Roger Bader Geschichte: Drei Siege in den ersten drei Spielen gab es bei A-Weltmeisterschaften für Österreich noch nie. 1947 schaffte das ÖEHV-Team immerhin zwei Siege aus den ersten beiden Spielen.

Tolvanen: "Jetzt ist alles möglich"

War vor dem WM-Start der Klassenerhalt noch das oberste Ziel, haben Kapitän Peter Schneider & Co. nun das Viertelfinale vor Augen.

"Jetzt ist alles möglich. Wir haben eine gute Chance auf das Viertelfinale. Das nächste Ziel ist der vierte Sieg", sagte Torhüter Atte Tolvanen, der beim 3:1 gegen die Letten ein ums andere Mal mit Paraden glänzte.

Das nächste Spiel der Österreicher steht bereits am Mittwoch auf dem Programm. In Spiel vier geht es gegen WM-Favorit und Gastgeber Schweiz (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Eine besondere Partie für Teamchef Bader, der aus der Schweiz kommt: "Im eigenen Stadion vor 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, gegen eine sehr starke Mannschaft, die zu den Favoriten auf Gold zählt; das ist schon etwas Besonderes."

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