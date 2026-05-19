Nächster Sieg! Österreich schlägt bei der WM auch Lettland

Das ÖEHV-Team jubelt bei der Eishockey-WM in der Schweiz über den nächsten Sieg! Die Auswahl von Teamchef Roger Bader schlägt Lettland mit 3:1 und macht damit einen großen Schritt Richtung Viertelfinale.

Österreich zeigt auch in WM-Spiel drei eine starke Leistung. Nach einem torlosen ersten Drittel schießt Harnisch das ÖEHV-Team im zweiten Spielabschnitt zur 1:0-Führung (28.).

Die Letten gleichen zum Start des Schlussdrittels aus (41.). Nissner schießt Rot-Weiß-Rot mit einem Powerplay-Tor zur erneuten Führung (45.) und Rohrer macht den Deckel drauf (60.).

Starker ÖEHV-Auftritt im ersten Drittel

Das Tempo ist von Beginn an höher als in den ersten beiden Österreich-Spielen, das ÖEHV-Team hält aber körperlich gut dagegen und kann spielerisch aufzeigen.

So gehören der Bader-Auswahl die ersten Top-Chancen des Spiels. Nach einer schönen Rohrer-Vorarbeit schrammt Huber mit seinem Stangenschuss knapp am Führungstreffer vorbei (8.).

Dann bringt sich Schneider in eine gute Position, sein Abschluss landet neben dem Tor (12.). Beim Thaler-Versuch ist Lettland-Torhüter Gudlevskis zur Stelle (12.).

Am Ende des ersten Drittels kommen die Letten auf, treffen aber nur die Stange (15.). Die Österreicher werfen sich zudem aufopferungsvoll in die Schusslinien des Gegners, Schnetzer bekommt die Scheibe auf den Oberschenkel und muss für eine kurze Behandlung vom Eis (18.).

Tolvanen glänzt, Harnisch trifft

Zu Beginn des Mitteldrittels übernehmen die Letten die Spielkontrolle, ÖEHV-Torhüter Tolvanen verhindert mit zwei guten Paraden einen Gegentreffer (22., 24.).

Auch gegen Krastenbergs, der nach einem Huber-Fehler durchbricht, ist der Salzburg-Schlussmann zur Stelle und fährt die Fanghand aus (26.).

Nach der guten Phase der Letten jubelt das ÖEHV-Team über die Führung! Lettland gewinnt das Bully, doch Österreich holt sich die Scheibe mit einem effizienten Forechecking zurück. Harnisch kommt aus zentraler Position zum Abschluss und trifft durch die Beine von Gudlevskis zum 1:0 (28.).

Das Tor gibt den Österreichern Auftrieb. Gudlevskis verhindert nach einem Schneider-Schuss aus der Drehung gerade noch einen weiteren Gegentreffer (30.). Die nächste ÖEHV-Chance hat Rohrer, Gudlevskis macht sich breit (34.). Auf der anderen Seite kann sich Tolvanen abermals auszeichnen (36., 38.).

Nissner schießt Österreich ins Glück

Im Schlussdrittel hält Österreichs 1:0-Führung nicht lange. Nur wenige Sekunden nach dem Wiederbeginn besorgt Balcers per Handgelenkschuss den Ausgleich (41.). Jetzt geben die Letten den Ton an und kommen erneut gefährlich vors Tor, Tolvanen macht das kurze Eck zu (43.).

Danach gehen die Wogen hoch. Batna checkt Zwerger hart, der Österreicher bleibt auf dem Eis liegen (44.). Nissner gerät infolgedessen mit einem Letten aneinander.

Übeltäter Batna muss nach dem Video-Check für zwei Minuten vom Eis, Österreich ist erstmals in der Überzahl – ohne Zwerger, der für eine Behandlungspause in die Kabine muss.

Das ÖEHV-Team hat nach der Attacke die perfekte Antwort parat: Mit etwas Glück bringt Nissner die Scheibe an Torhüter Gudlevskis vorbei – 2:1 für Österreich! (45./PP). Der Treffer bleibt auch nach der Videoüberprüfung stehen.

In einer hochspannenden Schlussphase steht Österreich defensiv kompakt – und wenn die Letten den Weg zum Tor finden, ist Tolvanen zur Stelle. Der Torhüter reagiert fünf Minuten vor dem Ende bei einem Lettland-Abschluss ein weiteres Mal stark (55.).

Die Letten nehmen rund eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene den Torhüter heraus, Österreich bringt den Sieg am Ende aber nach Hause – Rohrer sorgt mit einem Empty-Net-Goal zum 3:1 für die endgültige Entscheidung (60.).

Norwegen-Kantersieg gegen Italien

In Gruppe B gewinnt Norwegen das zweite Spiel in Serie. gegen Italien gibt es einen 4:0-Erfolg.

Für die Treffer zeichnen Bakke Olsen (12.), Steen (32.), Kasastul (39.) und Koblar (56.) verantwortlich.