Klassenerhalt quasi fix! Österreich schlägt auch Ungarn

Großartige Leistung des ÖEHV-Teams!

Österreich bezwingt Ungarn bei der Eishockey-WM 2026 in Zürich mit 4:2. Somit holt sich die Bader-Truppe nach dem Auftakterfolg über Großbritannien den nächsten vollen Erfolg.

Dabei ergreift das ÖEHV-Team früh die Initiative und agiert energisch in der Offensive. Folgerichtig gelingt auch erneut ein früher Führungstreffer.

Denn im ersten Powerplay bringt Peter Schneider die Scheibe scharf vor das Tor. Vinzenz Rohrer bugsiert den Puck danach mit einem Rebound über die Linie (6./PP). Doch die Ungarn zeigen eine Reaktion und kommen zum Ausgleich.

Ein Beinstellen von Maximilian Rebernig sorgt für eine Unterzahl, die bestraft wird. Ferencvaros-Akteur Istvan Sofron sorgt per Onetimer für den 1:1-Pausenstand (12./PP).

Powerplays im Mitteldrittel ungenützt

Daraufhin bekommt das ÖEHV-Team im Mittelabschnitt nach einer abgelaufenen Huber-Strafzeit (Beinstellen) sogar drei Überzahlchancen. Die Bader-Truppe lässt die Möglichkeiten aber zu fahrlässig aus und verpasst den erneuten Führungstreffer.

Doch im Fünf-gegen-Fünf bringen die Ungarn im Angriffsdrittel die Defensive der Österreicher oftmals in Bedrängnis und bleiben ebenbürtig.

Ein Doppelschlag lässt Österreich jubeln

In der Folge erlangt die Bader-Truppe im dritten Abschnitt aber wieder die Spielkontrolle. Eine Torhüterbehinderung von Fehervar-Crack Janos Hari gegenüber ÖEHV-Goalie Atte Tolvanen sorgt danach für die nächste Powerplay-Chance. Diese wird auch endlich ausgenutzt.

Dominic Zwerger trifft nämlich in der Überzahl von der linken Seite ins kurze Eck zum 2:1 (47./PP). Nur 44 Sekunden später gelingt dem ÖEHV-Team sogar der Doppelschlag.

Denn ein Abschluss von Thimo Nickl wird vom Ungarn Roland Kiss selbst ins Netz befördert und sorgt für den Zwei-Tore-Vorsprung der Österreicher.

3:5-Unterzahl bringt Ungarn wieder zurück ins Spiel

Doch für das ÖEHV-Team folgt in der Schlussphase eine 3:5-Unterzahlsituation. Denn Lucas Thaler (Beinstellen) und Gregor Biber (Spielverzögerung/jeweils 53.) müssen auf die Strafbank.

Die Ungarn nutzen die doppelte Überzahl dank Peter Vincze aus und verkürzen zum 2:3 (54./PP2). Klarerweise entscheiden sich die Ungarn daraufhin für ein Empty-Net. Das ÖEHV-Team rettet aber die Führung über die Zeit und darf kurz vor Schluss erneut jubeln.

Nickl schnürt nämlich mit einem Empty-Net-Goal nur zwei Sekunden vor der Schlusssirene den Doppelpack zum 4:2-Endstand (60./EN).

Nun folgt am Montag eine Verschnaufpause für das Nationalteam, ehe am Dienstag die dritte WM-Partie gegen Lettland ansteht (natürlich im LAOLA1-Ticker ab 16:20 Uhr).

Mit sechs Punkten ist bis dato noch nie eine Nation abgestiegen, dazu sprechen auch die direkten Vergleiche mit Großbritannien und Ungarn für Österreich.