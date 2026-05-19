Lettland Lettland LAT
Österreich Österreich AUT
Heute 16:20 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Eishockey-WM heute: Lettland - Österreich

Nach zwei Siegen zum Auftakt wollen die Österreicher nun gegen Lettland nachlegen. LIVE-Infos:

Eishockey-WM heute: Lettland - Österreich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Eishockey Nationalteam trifft im dritten Spiel der EiEishockey-WM in Zürich auf Lettland (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zuletzt siegte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader 4:2 gegen Ungarn und feierte damit den zweiten vollen Erfolg in Gruppe A. In Spiel eins konnte man Großbritannien mit 5:2 schlagen.

So führen die Österreicher die Gruppe A derzeit mit sechs Zählern an. Tabelle der Gruppe A mit Österreich >>>

Lettland, aktuell mit drei Punkten Vierter, konnte zuletzt ebenfalls einen Sieg einfahren: 2:0 gegen Deutschland. Die Auftaktpartie verloren die Letten gegen die Schweiz mit 2:4.

Lettland - Österreich im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Eishockey-WM 2026: Tabelle der Gruppe A mit Österreich

Eishockey-WM 2026: Tabelle der Gruppe A mit Österreich

Eishockey WM
Eishockey-WM: Debakel! Deutschland geht gegen die Schweiz unter

Eishockey-WM: Debakel! Deutschland geht gegen die Schweiz unter

Eishockey WM
11
Eishockey-WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

Eishockey-WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

Eishockey WM
Eishockey-WM: Finnland fügt USA schmerzliche Niederlage zu

Eishockey-WM: Finnland fügt USA schmerzliche Niederlage zu

Eishockey WM
5
Eishockey-WM 2026 LIVE: Die Spiele am heutigen Montag

Eishockey-WM 2026 LIVE: Die Spiele am heutigen Montag

Eishockey WM
Österreich ist eine gereifte A-Nation

Österreich ist eine gereifte A-Nation

Eishockey WM
12
Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich

Eishockey-WM 2026: Spielplan der Gruppe A mit Österreich

Eishockey WM
1

Kommentare

Wintersport Eishockey Eishockey-WM Lettland Eishockey-WM 2026