Österreichs Eishockey Nationalteam trifft im dritten Spiel der EiEishockey-WM in Zürich auf Lettland (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zuletzt siegte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader 4:2 gegen Ungarn und feierte damit den zweiten vollen Erfolg in Gruppe A. In Spiel eins konnte man Großbritannien mit 5:2 schlagen.

So führen die Österreicher die Gruppe A derzeit mit sechs Zählern an. Tabelle der Gruppe A mit Österreich >>>

Lettland, aktuell mit drei Punkten Vierter, konnte zuletzt ebenfalls einen Sieg einfahren: 2:0 gegen Deutschland. Die Auftaktpartie verloren die Letten gegen die Schweiz mit 2:4.

Lettland - Österreich im LIVE-Ticker: