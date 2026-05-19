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Lettland LATÖsterreich AUT
Heute 16:20 Uhr
NEWS
Eishockey-WM heute: Lettland - Österreich
Nach zwei Siegen zum Auftakt wollen die Österreicher nun gegen Lettland nachlegen. LIVE-Infos:
Österreichs Eishockey Nationalteam trifft im dritten Spiel der EiEishockey-WM in Zürich auf Lettland (ab 16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Zuletzt siegte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader 4:2 gegen Ungarn und feierte damit den zweiten vollen Erfolg in Gruppe A. In Spiel eins konnte man Großbritannien mit 5:2 schlagen.
So führen die Österreicher die Gruppe A derzeit mit sechs Zählern an. Tabelle der Gruppe A mit Österreich >>>
Lettland, aktuell mit drei Punkten Vierter, konnte zuletzt ebenfalls einen Sieg einfahren: 2:0 gegen Deutschland. Die Auftaktpartie verloren die Letten gegen die Schweiz mit 2:4.