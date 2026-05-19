Eishockey-WM LIVE - Alle Spiele am heutigen Dienstag

Tag 5 der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz! Nach dem perfekten Start in das Turnier wartet heute die nächste Bewährungsprobe auf das ÖEHV-Team.

In der Nachmittagssession geht es gegen Lettland um Big Points für die Tabelle.

ÖEHV-Auswahl gegen Lettland gefordert

Nach den wichtigen Siegen gegen Großbritannien und Ungarn kann Österreich nach oben blicken. Gegen die Letten peilt Rot-Weiß-Rot den nächsten Erfolg an, um Richtung Viertelfinal-Teilnahme zu gehen.

Gelingt heute der dritte Streich in Folge? LIVE-Ticker: Lettland vs. Österreich (16:20 Uhr) >>>

Duelle im Abstiegskampf

Während Österreich oben mitmischt, geht es in den anderen Partien des Tages bereits um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Ungarn und Großbritannien sowie Italien und Norwegen sind im direkten Duell gefordert. Am Abend will zudem die Slowakei gegen Slowenien ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Die Spiele am Dienstag im Überblick: