Eine Krake namens Tolvanen

Atte Tolvanen winkt lachend ab, als LAOLA1 ihn nach dem sensationellen 3:1-Sieg über Lettland (Spielbericht >>>) mit den Worten "Gratuliere, Krake" empfängt.

Es gibt kaum bessere Tage, um diese Bezeichnung für einen Torhüter zu verwenden. 25 der 26 lettischen Torschüsse ließ der gebürtige Finne nicht an sich vorbei, reihenweise verzweifelten die Balten am dreifachen Playoff-MVP der win2day ICE Hockey League.

Als Sahnehäubchen gab es als bester Spieler Österreichs eine Tissot-Uhr und reichlich Lob der Teamkollegen: "Atte war eine Mauer für uns", sagte Clemens Unterweger.

Tolvanen konnte mit Stolz behaupten: "Es war ein wirklich gutes Spiel von mir." Nur um den Fokus gleich auf das gesamte Team zu lenken: "Es war auch ein wirklich gutes Spiel von uns. Wir haben als Team toll gespielt."

Nur einmal wurde die Krake überwunden

Die Partie verlief völlig anders als jene gegen Großbritannien und Ungarn.

Wie erwartet, versuchte Lettland die physische Stärke auszuspielen, doch das ÖEHV-Team hielt gut dagegen - und hinten machte Tolvanen lange dicht. Darunter bei einem Alleingang von Ex-ICE-Stürmer Renars Krastenbergs, dessen Schuss er locker aus der Luft pflückte.