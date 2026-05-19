Eine Krake namens Tolvanen

Ich hatte zwei wirklich gute Spiele bisher, darauf will ich weiter aufbauen.
Kurz danach erzielte Tim Harnisch das erlösende 1:0, doch wenige Sekunden nach dem Start des Schlussabschnitts gelang dem Bronze-Gewinner der WM 2023 der Ausgleich.
ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers bezwang Tolvanen mit einem Prachtschuss: "Er hat es geschafft, Nissner als Screen zu nehmen und mich damit etwas zu überraschen. Es war ein guter Schuss, das muss man ihm lassen."
"Sie opfern ihre Körper, machen es mir leicht"
Weder Tolvanen noch seine Teamkollegen ließen sich davon unterkriegen, Benjamin Nissner führte die ÖEHV-Auswahl bald wieder auf die Siegerstraße.
In der Schlussphase warf sich Rot-Weiß-Rot gefühlt in alles, was sich auch nur annähernd dem Tor nähern wollte - egal ob Lette oder Puck.
Tolvanen schwärmte über seine Vordermänner: "Sie spielen unglaublich. Es ist großartig, hinter ihnen zu spielen. Sie opfern ihre Körper für den Teamerfolg und machen es mir damit leicht."
Der "alte" Tolvanen?
Jeder würde voll und ganz hinter dem stehen, was man erreichen wolle. "Auf dem Eis geben wir wirklich alles", so Tolvanen, der weiters verriet: "Wir haben genug Kraft, arbeiten das ganze Jahr dafür, auch jetzt ein gutes Fitness-Level zu haben."
Beim Tormann ist keine Spur von Müdigkeit erkennbar, nach dem 4:2 gegen Ungarn hat der Österreicher erneut den Vorzug vor David Kickert erhalten. "Manchmal entscheidet man nach dem Bauchgefühl", meinte Teamchef Roger Bader stellvertretend für den gesamten Staff.
Mit dieser Entscheidung lag man goldrichtig. Nach einer Saison, auf die Tolvanen bereits während der WM-Vorbereitung selbstkritisch zurückgeblickt hat, läuft der Salzburg-Goalie in der Schweiz zur Hochform auf.
"Ich fühle mich wirklich gut", sagte er. "Ich hatte zwei wirklich gute Spiele bisher, darauf will ich weiter aufbauen."
Viertelfinale in Reichweite
Die Stimmung in der Kabine war ausgelassen, der Fokus richtet sich spätestens Mittwochfrüh schon auf die Schweiz (16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Ein Punktgewinn in der Highlight-Partie gegen den Gastgeber käme einer absoluten Sensation gleich, der Blick schweift aber schon Richtung Samstagabend. Dort wartet gegen Deutschland wohl das Entscheidungsspiel um den neuerlichen Viertelfinal-Einzug.
"Wir dürfen nicht zu weit vorausblicken, müssen uns auf die Schweiz konzentrieren und weiter hart arbeiten", warnte der 31-Jährige.
Der Tragweite des Triumphes gegen Lettland war sich Tolvanen aber bewusst: "Jetzt ist alles möglich. Wir haben eine gute Chance auf das Viertelfinale. Das nächste Ziel ist der vierte Sieg."
Dann wäre der historische Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt.