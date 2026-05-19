Lettland Lettland LAT
Österreich Österreich AUT
Endstand
1:3
0:0 , 0:1 , 1:2
  • Rudolfs Balcers
  • Tim Harnisch
  • Benjamin Nissner
  • - -
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Eine Krake namens Tolvanen

Atte Tolvanen hexte Österreich gegen Lettland zum nächsten WM-Sieg. Der Torhüter findet gerade zur richtigen Zeit zu alter Form zurück.

Eine Krake namens Tolvanen Foto: © IMAGO / justpictures.ch
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
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Atte Tolvanen winkt lachend ab, als LAOLA1 ihn nach dem sensationellen 3:1-Sieg über Lettland (Spielbericht >>>) mit den Worten "Gratuliere, Krake" empfängt.

Es gibt kaum bessere Tage, um diese Bezeichnung für einen Torhüter zu verwenden. 25 der 26 lettischen Torschüsse ließ der gebürtige Finne nicht an sich vorbei, reihenweise verzweifelten die Balten am dreifachen Playoff-MVP der win2day ICE Hockey League.

Als Sahnehäubchen gab es als bester Spieler Österreichs eine Tissot-Uhr und reichlich Lob der Teamkollegen: "Atte war eine Mauer für uns", sagte Clemens Unterweger.

Tolvanen konnte mit Stolz behaupten: "Es war ein wirklich gutes Spiel von mir." Nur um den Fokus gleich auf das gesamte Team zu lenken: "Es war auch ein wirklich gutes Spiel von uns. Wir haben als Team toll gespielt."

Nur einmal wurde die Krake überwunden

Die Partie verlief völlig anders als jene gegen Großbritannien und Ungarn.

Wie erwartet, versuchte Lettland die physische Stärke auszuspielen, doch das ÖEHV-Team hielt gut dagegen - und hinten machte Tolvanen lange dicht. Darunter bei einem Alleingang von Ex-ICE-Stürmer Renars Krastenbergs, dessen Schuss er locker aus der Luft pflückte.

Ich hatte zwei wirklich gute Spiele bisher, darauf will ich weiter aufbauen.

Atte Tolvanen

Kurz danach erzielte Tim Harnisch das erlösende 1:0, doch wenige Sekunden nach dem Start des Schlussabschnitts gelang dem Bronze-Gewinner der WM 2023 der Ausgleich.

ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers bezwang Tolvanen mit einem Prachtschuss: "Er hat es geschafft, Nissner als Screen zu nehmen und mich damit etwas zu überraschen. Es war ein guter Schuss, das muss man ihm lassen."

"Sie opfern ihre Körper, machen es mir leicht"

Weder Tolvanen noch seine Teamkollegen ließen sich davon unterkriegen, Benjamin Nissner führte die ÖEHV-Auswahl bald wieder auf die Siegerstraße.

In der Schlussphase warf sich Rot-Weiß-Rot gefühlt in alles, was sich auch nur annähernd dem Tor nähern wollte - egal ob Lette oder Puck.

Tolvanen schwärmte über seine Vordermänner: "Sie spielen unglaublich. Es ist großartig, hinter ihnen zu spielen. Sie opfern ihre Körper für den Teamerfolg und machen es mir damit leicht."

Der "alte" Tolvanen?

Jeder würde voll und ganz hinter dem stehen, was man erreichen wolle. "Auf dem Eis geben wir wirklich alles", so Tolvanen, der weiters verriet: "Wir haben genug Kraft, arbeiten das ganze Jahr dafür, auch jetzt ein gutes Fitness-Level zu haben."

Beim Tormann ist keine Spur von Müdigkeit erkennbar, nach dem 4:2 gegen Ungarn hat der Österreicher erneut den Vorzug vor David Kickert erhalten. "Manchmal entscheidet man nach dem Bauchgefühl", meinte Teamchef Roger Bader stellvertretend für den gesamten Staff.

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Tolvanen jubelt mit Clemens Unterweger
Foto: ©IMAGO / justpictures.ch

Mit dieser Entscheidung lag man goldrichtig. Nach einer Saison, auf die Tolvanen bereits während der WM-Vorbereitung selbstkritisch zurückgeblickt hat, läuft der Salzburg-Goalie in der Schweiz zur Hochform auf.

"Ich fühle mich wirklich gut", sagte er. "Ich hatte zwei wirklich gute Spiele bisher, darauf will ich weiter aufbauen."

Viertelfinale in Reichweite

Die Stimmung in der Kabine war ausgelassen, der Fokus richtet sich spätestens Mittwochfrüh schon auf die Schweiz (16:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Ein Punktgewinn in der Highlight-Partie gegen den Gastgeber käme einer absoluten Sensation gleich, der Blick schweift aber schon Richtung Samstagabend. Dort wartet gegen Deutschland wohl das Entscheidungsspiel um den neuerlichen Viertelfinal-Einzug.

"Wir dürfen nicht zu weit vorausblicken, müssen uns auf die Schweiz konzentrieren und weiter hart arbeiten", warnte der 31-Jährige.

Der Tragweite des Triumphes gegen Lettland war sich Tolvanen aber bewusst: "Jetzt ist alles möglich. Wir haben eine gute Chance auf das Viertelfinale. Das nächste Ziel ist der vierte Sieg."

Dann wäre der historische Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt.

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