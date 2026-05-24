Ville Heinola: Das vierblättrige WM-Kleeblatt

Heinola wurde als Puckmoving D gezogen und sechs Jahre später bestätigt er mit seinen WM-Auftritten auch diese Reputation: Leichtfüßig, kann Scheibe transportieren und weiterleiten, leitet darüber hinaus das erste PP-Unit vom Point.

Mit drei Treffern und einem Assist aus fünf Spielen punktet er auch seiner Rolle gemäß. Im Power Play bringt er die Scheibe durch den Verkehr gut auf den Kasten.

Bei der WM im Gegensatz zu Übersee weniger ein Thema: Heinola ist weiter ein eher schmächtiges Kerlchen, das im Zweikampf alle Kräfte mobilisieren muss, um nicht unterzugehen. Das kann ab und zu zu Giveaways unter Druck führen, er nimmt auch gerne Risiko mit der Scheibe.

Seine Karriere in Übersee

58 NHL-Einsätzen stehen 209 (inklusive Playoffs) Spiele für das Jets-Farmteam Minnesota Moose gegenüber. Das ist natürlich für einen ehemaligen Erstrunder keine zufriedenstellende Bilanz. Immerhin tat er sich das über sieben Saisonen lang an, ohne die Flucht nach Europa anzutreten oder auf einen Trade zu pochen.

Was macht ihn so besonders?

Auf den ersten Blick ist seine Karriere zwar enttäuschend, aber da steht er natürlich nicht alleine da. Sein Vertragsstatus macht ihn schon zu einem Außenseiter bei einer WM: Er ist bezüglich der NHL ab Sommer ein Unrestricted Free Agent, kann sich sein neues Team selbst aussuchen.

Solche Spieler reisen grundsätzlich nicht zu einer WM, eine Verletzung kann schließlich einen neuen Vertrag verhindern. In den letzten Jahren sagen solche Spieler fast durchgehend ab, heuer etwa Teddy Bluegers bei Lettland, im letzten Frühjahr Marco Rossi bei Österreich.

Lukas Reichel – im Spiel gegen Österreich mit einem Hattrick der Matchwinner – sagte erst einen Tag vor Turnierbeginn zu, als er relativ überraschend einen neuen Deal mit den Boston Bruins signierte.

Es gab über die Jahre einige wenige Ausnahmen, die ohne Deals zu den Weltmeisterschaften reisten, Betonung eben auf "einige wenige". Aber dieser Fakt würde Heinola noch nicht zum vierblättrigen Kleeblatt der WM machen...