Kanada bleibt in der Gruppe B der Eishockey-WM 2026 weiter ungeschlagen.

Die Ahornblätter bezwingen die stark aufspielende Slowakei mit 5:1, die Entscheidung fällt erst im Schlussabschnitt.

Zuvor erzielt Dylan Cozens den Führungstreffer (15.), den Kristian Pospisil im Mitteldrittel egalisieren kann (29.). Die Slowaken sind Kanada über die gesamte Spieldauer ebenbürtig, doch der Rekord-Weltmeister erweist sich vor dem Tor effizienter.

Vier Tore in sieben Minuten

Gabriel Vilardi trifft in Überzahl zum 2:1 (43./PP), etwas mehr als dreieinhalb Minuten später legt John Tavares den dritten Treffer nach (45.). Ryan O'Reilly stellt in Unterzahl auf 4:1 (48./SH), für die endgültige Entscheidung sorgt Superstar Macklin Celebrini (50.).

Kanada führt die Gruppe B mit 17 Zählern vor Tschechien (13) an. Beide Teams sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Gute Karten hat auch die Slowakei (11), der im letzten Gruppenspiel gegen Schweden (9) bereits ein Zähler für die Top 8 reicht.

Dazwischen ist Norwegen (10) auf Rang vier klassiert, die Skandinavier treffen am letzten Spieltag noch auf Dänemark und könnten erstmals seit 2012 die Gruppenphase überstehen.