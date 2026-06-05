VSV-Crack wechselt nach Deutschland

Der VSV und Adam Helewka gehen künftig getrennte Wege.

Der Kanadier, der erst vor der Saison 2025/26 vom HC Bozen nach Villach gewechselt war, verlässt die "Adler" und setzt seine Karriere in Deutschland fort.

Obwohl Helewka ursprünglich noch über einen Vertrag für zwei Spielzeiten verfügte, einigten sich Klub und Spieler auf eine einvernehmliche Trennung.

Solide Zahlen in Villach

Helewka absolvierte in der abgelaufenen Saison insgesamt 52 Spiele für den VSV. Dabei verbuchte der Stürmer 27 Tore sowie 22 Assists und zählte damit zu den produktivsten Offensivspielern der Kärntner.

Geschäftsführer Martin Winkler sagt zur Trennung: "Die Verhandlungen mit der Beraterseite gestalteten sich erwartungsgemäß intensiv. Nun konnte jedoch eine wirtschaftlich tragfähige Lösung für uns erzielt werden. Wir bedanken uns bei Adam für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg."

Wechsel nach Dresden fix

Für Helewka geht es künftig in der DEL2 weiter: Der 30-Jährige schließt sich dem Klub aus Dresden an und wagt damit den nächsten Karriereschritt in Europa.