Ski-Star wagt Start bei Erzbergrodeo

Franjo von Allmen sucht auch in den Sommermonaten eine Herausforderung.

Der Schweizer Ski-Star geht deshalb beim Red Bull Erzbergrodeo an den Start und will seine Künste im Motorsport unter Beweis stellen. In Eisenerz nehmen bei der 30. Austragung über 1200 Fahrer aus 41 Nationen teil, darunter Profis und Amateure. Das Rennen gilt als sehr anspruchsvoll.

Teilnehmen wird der 24-Jährige, der bei den Olympischen Spielen dreimal Gold holte, auf einer KTM-Maschine. Am Samstag steht für ihn der Prolog über 15 Kilometer an.

Von Allmen hat bereits Rennerfahrung

"Zum Sommertraining gehören nicht nur Kraft- und Ausdauereinheiten, sondern auch Aktivitäten wie Biken oder Töfffahren. Sie fördern die Konzentration, das Reaktionsvermögen und das Körpergefühl", meint von Allmen gegenüber der "Berner Zeitung".

Das Erzbergrodeo ist für den Schweizer nicht das erste Rennen. Bei der Supermoto-Schweizer-Meisterschaft wurde er letztes Jahr 19. Nun wolle er Spaß haben und Erfahrungen sammeln.