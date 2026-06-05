Bericht: FIS-CEO Lehmann zurückgetreten

Die FIS kommt weiterhin nicht zur Ruhe!

Nachdem es zuletzt immer wieder zu großer Kritik gegenüber Präsident Johan Eliasch kam, ist nun die nächste Eskalationsstufe erreicht. CEO Urs Lehmann soll laut "Blick" zurückgetreten sein, die Zusammenarbeit sei gescheitert.

Es soll in Bezug auf finanzielle Vorstellungen große Uneinigkeiten geben. Laut Eliasch sei man im Plan, Lehmann sehe die Lage hingegen ganz anders. Gegenüber Swiss-Ski meint er, es sehe miserabel aus. Zudem ergänzt er, dass die FIS, wenn man nichts ändern würde, in zwei Jahren pleite sei.

Am Donnerstag steht die FIS-Wahl an, sollte der Präsident nicht wiedergewählt werden, könnte Lehmann zurückkehren.