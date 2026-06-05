ÖEHV-Star Haudum verlässt die Graz99ers

Abgang bei den Graz99ers.

Wie der Klub mitteilt, verlässt Lukas Haudum den Verein und wechselt in eine europäische Topliga. Wohin genau, ist noch offen.

Der Linzer unterschrieb 2024 einen Dreijahresvertrag, nun zieht er die Ausstiegsoption. Bei den Grazern zählte er zu den wichtigsten Spielern, zuletzt wurde er im Play-off zum wertvollsten Spieler (MVP) ernannt. Bei der WM musste er verletzungsbedingt passen.

Haudum erzielte in sieben Jahren, in denen er 350 Spiele für den KAC und die Grazer absolvierte, 285 Scorerpunkte. Er jubelte über 104 Tore und 181 Assists.